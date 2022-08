Quel est le nombre maximum de lunes que la Terre pourrait avoir ?

Dans une étude publiée sur le service prépresse arxiv et déjà accepté pour publication par la revue scientifique Astrophysique terrestre et planétaireles chercheurs ont estimé combien de lunes pourraient théoriquement orbiter autour de la Terre, compte tenu des conditions actuelles telles que la stabilité orbitale.

Alors qu’il y a plus de 200 lunes dans notre système solaire, seules trois planètes rocheuses orbitent : la Lune autour de la Terre, plus Phobos et Deimos autour de Mars. Toutes les autres gravitent autour des géantes gazeuses Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune.