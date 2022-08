Le changement climatique déforme les abeilles, disent les scientifiques

Le changement climatique est une préoccupation mondiale et nous voyons ses impacts de plus en plus partout autour de nous. L’un des animaux qui souffre beaucoup de ce phénomène est l’abeille. Selon deux études publiées dans le Journal of Animal Ecology, les conséquences sont si drastiques qu’elles déforment le corps de ces insectes.

Les scientifiques ont analysé des spécimens d’abeilles de tout le Royaume-Uni et ont conclu que les mâles, également connus sous le nom de « drones », présentent des asymétries dans leurs ailes en raison du stress causé par le changement climatique.

« Les conditions chaudes et humides exposent les bourdons à un plus grand stress, et le fait que ces conditions deviennent plus fréquentes en raison du changement climatique indique que les bourdons pourraient faire face à un scénario difficile au 21e siècle », déclare Richard Gill, professeur à l’Imperial College de Londres et co- auteur d’une des études sur le sujet.

un danger pour tout le monde

Les insectes sont les principaux acteurs du processus de pollinisation qui permet la reproduction de nombreuses espèces végétales. Par conséquent, les dommages aux ailes des bourdons peuvent compromettre leur capacité à transporter le pollen d’une plante à l’autre, affectant ainsi des écosystèmes entiers.

Une étude de l’University College London a conclu que le changement climatique et l’utilisation aveugle des terres agricoles ont déjà été responsables d’une réduction de 49 % du nombre d’insectes dans plusieurs régions de la planète, notamment dans les plus dévastées.

Les conséquences peuvent également être dramatiques pour la subsistance de la vie humaine : selon l’ONU, 75 % des 115 principales cultures dépendent de la pollinisation animale, notamment les amandes, les cerises, le cacao et le café.

Professeur à l’Université de Suffolk et co-auteur de l’une des études publiées dans le Journal of Animal Ecology, Andres Arce explique que le but du projet est de comprendre comment les bourdons réagissent à un changement climatique spécifique afin que nous puissions anticiper les événements futurs et aider soutenir la santé des abeilles.

« Nous espérons être en mesure de prédire où et quand les bourdons seront les plus menacés et de mener des actions de conservation efficaces », déclare Arce.

