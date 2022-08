Alerte! Évitez de vous doucher pendant un orage; comprendre la raison

Les chances d’être frappé par la foudre sont faibles, mais pas impossibles. Le physicien James Rawlings, de l’Université de Nottingham Trent, au Royaume-Uni, cite quelques mesures qui peuvent être prises pour que les gens se protègent pendant le phénomène.

Pour comprendre les raisons de la protection, vous devez d’abord savoir comment se forme un orage. Ce phénomène météorologique provient de l’humidité et de l’air chaud, ils sont donc plus fréquents en été. Ensemble, ces aspects créent de grandes quantités d’air humide chargé électriquement qui s’élève dans l’atmosphère. À l’intérieur des nuages ​​se trouvent des particules de glace chargées électriquement, et lorsque de l’air humide, également alimenté mais de charge opposée, rencontre cette glace, des éclairs se forment.

Les actions les plus courantes recommandées par les experts sont d’éviter d’être sous des arbres ou près d’une fenêtre, de ne pas parler sur un téléphone filaire (les téléphones portables sont sûrs), d’éviter d’utiliser des appareils électroniques branchés, car ils offrent des moyens de décharger l’électricité du ciel.

Qu’en est-il des activités quotidiennes ? Comment faire la vaisselle ou se doucher ? Rawlings incite à la prudence, car la foudre, qui se forme à travers le déséquilibre énergétique de la tempête, veut revenir à l’état d’équilibre et pour cela la tempête déchargera de grandes quantités d’énergie sur Terre, généralement par le chemin qui offre le moins de résistance.

Les objets conducteurs d’électricité attirent la foudre

Les objets qui conduisent plus d’électricité, comme le métal, sont plus susceptibles d’être frappés par la foudre pendant un orage. Ainsi, même à l’intérieur, les gens doivent faire attention, car les fils métalliques, les tuyaux ou même l’eau fournissent un chemin conducteur pratique pour l’électricité à suivre jusqu’au sol. Les robinets et les douches sont dotés de ces deux éléments, l’eau et le métal, facteurs qui en font un chemin idéal vers l’électricité. C’est pourquoi les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis encouragent fortement les gens à éviter toutes les activités aquatiques pendant une tempête – même se laver – pour réduire le risque d’électrocution.

S’appuyer contre un mur de béton pendant une tempête n’est peut-être pas non plus une bonne idée. Bien que le béton ne soit pas un bon conducteur d’électricité, n’oubliez pas que le mur est renforcé par des poutres métalliques et que celles-ci peuvent fournir un chemin conducteur pour les coups de foudre.

Le risque d’être frappé par la foudre est faible. Dans le monde, environ 24 000 personnes sont tuées par la foudre et 240 000 autres sont blessées. Ainsi, plus il y a de mesures préventives, mieux c’est.

Via : Alerte scientifique

