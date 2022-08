Plongez avec les dauphins dans une vidéo fascinante réalisée par des caméras installées sur ces gracieux mammifères marins

La marine américaine a attaché des caméras à ses grands dauphins entraînés pour aider à identifier les mines sous-marines et à protéger certains des stocks nucléaires américains. Et les mammifères marins intelligents n’ont pas déçu, offrant une balade passionnante, agrémentée de chasses aux proies, dont des serpents venimeux, l’Hydrophis platurus, qui ont surpris les chercheurs.

Les grands dauphins plongent au service de l’US Navy et livrent des images incroyables de leur comportement de chasse. Image : Ridgway et al., PLOS ONE, 2022

Installées dans six dauphins de l’espèce Tursiops truncatus, appartenant à la National Marine Mammal Foundation des États-Unis (NMMF), les caméras ont enregistré environ 180 jours d’images et d’audio, fournissant aux biologistes de nouvelles informations sur les stratégies de chasse et les communications de ces cétacés.

Chez certains animaux, l’équipement était placé sur le dos, et chez d’autres, sur les côtés, présentant des angles différents.

Bien que ces dauphins soient captifs, ils ont régulièrement l’occasion de chasser en pleine mer, complétant ainsi leur régime habituel de poisson congelé. Ainsi, ils sont susceptibles d’utiliser des méthodes similaires à leurs frères sauvages, selon Sam Ridgway, vétérinaire spécialiste des mammifères marins du NMMF, décédé le 10 juillet avant la publication de ses recherches dans la revue. PLOS ONE.

« Lorsque les dauphins chassaient, ils ‘cliquaient’ presque constamment à des intervalles de 20 à 50 millisecondes », décrit l’étude menée par Ridgway. « Alors qu’il s’approchait de la proie, les intervalles de clic se sont raccourcis en un bourdonnement terminal, puis un cri. Au contact du poisson, les bourdonnements et les couinements étaient presque constants même après que la nourriture ait été avalée.

Plus de 200 poissons ont été capturés, dont des bars, des courbines, des flétans, des syngnathes et des carangues, ces derniers se jetant souvent en l’air dans des tentatives désespérées pour échapper aux prédateurs qualifiés.

Mais les dauphins ont suivi chacun de leurs mouvements, nageant à l’envers pour donner à leurs yeux pivotants une vue dégagée – une technique également vue auparavant chez les dauphins sauvages.

« Ces dauphins semblaient utiliser la vue et l’ouïe pour trouver des proies », rapportent Ridgway et son équipe. « De loin, les dauphins ont toujours utilisé l’écholocation pour trouver des poissons. De près, la vision et l’écholocation semblaient être utilisées ensemble.

Alors que des dauphins ont déjà été aperçus jouant avec des serpents de mer, les images ont confirmé pour la première fois qu’ils pouvaient aussi les manger. « Notre dauphin n’a montré aucun signe de maladie après avoir consommé les petits serpents », ont rapporté les chercheurs, reconnaissant toutefois que cela pouvait aussi être un comportement exceptionnel pour ces animaux captifs. « Peut-être que le manque d’expérience dans l’alimentation avec des groupes de dauphins à l’état sauvage a conduit à la consommation de cette étrange proie. »

Les caméras ont également capturé le son du cœur des animaux, qui pompait fortement pour suivre les activités ardues.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !