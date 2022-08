La Terre a eu le jour le plus court jamais enregistré et la raison a peut-être été révélée

Le 29 juin a été le jour le plus court que nous ayons jamais enregistré, ce qui indique une accélération de notre planète qui, bien qu’elle se produise progressivement, est encore lente et a en général un effet très contesté, comme expliqué récemment. Cependant, qu’est-ce qui a spécifiquement fait que ce jour soit le plus court de l’histoire ? Eh bien, il semble que nous ayons enfin une réponse.

Selon Scientific American, le composant principal de ceci est le moment cinétique. Un principe de physique qui, de manière très résumée, indique que la répartition de la masse d’un objet interfère avec son mouvement de rotation, comme lorsque l’on étire les bras en tournant sur une chaise, accélérant la rotation ou la ralentissant.

Il s’avère que la Terre ajuste constamment sa masse et, par conséquent, son moment cinétique, ce qui modifie la vitesse de rotation. Des plaques techniques à l’eau des océans, tout est en constante réorganisation, ce qui contribue à modifier le moment cinétique, même légèrement. Mais le principal coupable de ce que nous avons vu le 29 juin a peut-être été le vent.

Image : Maulor/

« Chaque fois qu’ils deviennent plus forts, le moment cinétique de l’atmosphère augmente et le moment cinétique de la Terre solide diminue », explique Sigrid Böhm, géologue à l’Université de Vienne qui étudie les effets du climat sur la rotation de la planète. « En hiver, la Terre tourne plus lentement, et en été, elle tourne plus vite. »

Ce changement du moment cinétique de l’atmosphère avec la Terre se produit en raison du frottement entre la Terre et l’air dans les montagnes et les terrains vallonnés. Lorsqu’il fait référence à l’hiver et à l’été, le chercheur fait référence à l’hémisphère nord. Pendant l’été, il y a un fort courant de vent là-bas, ce qui contribue à accélérer la vitesse de rotation.

En raison de la différence entre le moment cinétique entre l’atmosphère et la Terre, pendant l’été dans l’hémisphère sud, l’interférence dans la rotation de la planète est moindre.

Le jour le plus court sur Terre, pourquoi ?

Cependant, la raison pour laquelle la Terre connaît progressivement des jours record pour être la plus courte jamais enregistrée a plus d’explications et l’une d’entre elles est au cœur de notre planète. Des études indiquent que le mouvement du métal chaud et dense peut interférer avec cela, mais comme nous ne pouvons pas observer le noyau, il est difficile de savoir exactement ce qui s’y passe.

«Nous devons d’abord comprendre que la variabilité à long terme est assez importante. On peut alors estimer les contributions de l’atmosphère et de l’océan. Nous pouvons donc prédire approximativement quand sera le prochain jour le plus court », a déclaré Chen. Le chercheur a par ailleurs expliqué qu’un phénomène météorologique a probablement causé le jour le plus court le 29 juin et que comprendre quand cela se reproduira est un travail difficile.

