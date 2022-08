Saturn at Opposition: Space Look aborde la meilleure phase pour observer la planète remplie d’anneaux

Le meilleur moment de l’année pour observer une planète, en général, est pendant son opposition, c’est-à-dire lorsqu’elle se trouve du côté opposé du Soleil à la Terre (qui est entre les deux corps célestes). Dimanche dernier (14), Saturne était dans cette phase, qui a atteint son point le plus proche de notre planète, à 1,324 milliards de km.

L’émission Olhar Espacial de cette semaine parlera de Saturne, qui est dans sa meilleure phase d’observation, car elle vient de passer son point le plus proche de la Terre, dans la soi-disant opposition. Image : Portée du système solaire

Bien que le moment exact de ce phénomène se soit produit il y a cinq jours, le géant de l’anneau est toujours «proche», car la distance entre les planètes ne change pratiquement pas dans les jours proches de l’opposition. Ce soir, il sera à environ 1,3255 milliard de km de la Terre, soit à peine 0,04 % plus loin qu’il ne l’était dimanche.

À ce stade, vous pouvez voir un peu plus de détails sur la surface et les anneaux de Saturne en regardant à travers un télescope.

Profitant de ce passage rapproché de Saturne, l’Olhar Espacial de ce vendredi (19) accueillera l’astronome amateur Marcelo Domingues pour une conversation sur la planète – en plus de l’exposition d’images en direct de l’étoile capturées par l’Observatoire Carina, à Brasilia, qui Il possède.

L’astronome amateur Marcelo Domingues est l’invité de ce vendredi (19) de l’émission Olhar Espacial. Image : Archives personnelles

Des anecdotes sur Saturne, les dernières données scientifiques publiées et, comme toujours, le programme sera ouvert aux questions du public.

Adepte de l’astronomie depuis son enfance, Domingues est membre du Brasilia Astronomy Club et du Brazilian Meteor Monitoring Network (BRAMON), ainsi que chasseur d’éclipses.

Présenté par Marcelo Zurita, président de l’Association Paraiba d’Astronomie — APA ; membre de SAB — Société Brésilienne d’Astronomie; directeur technique de BRAMON et coordinateur régional (nord-est) d’Asteroid Day Brazil, Olhar Espacial est diffusé en direct, tous les vendredis à 21h, via les chaînes officielles du véhicule sur YouTube, Facebook, Instagram, TwitterLinkedIn et TikTok.

