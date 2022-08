La NASA révèle aujourd’hui les endroits où les humains atterriront sur la Lune

L’objectif principal du projet Artemis est de ramener les humains sur la Lune après plus de 50 ans. Ce mois-ci, Artemis 1 a lieu, toujours sans équipage, mais une épreuve pour 3, qui devrait emmener la première femme vers le satellite naturel. Ce vendredi (19), la NASA dévoilera les sites d’atterrissage possibles lorsque les astronautes s’y rendront enfin.

Cette révélation peut sembler étrange, étant donné qu’Artemis 3 ne devrait avoir lieu qu’en 2025, et considérant qu’Artemis 1 a également été retardé, ces dates sont assez flexibles. Mais la révélation montre l’engagement de la NASA envers l’objectif de ramener les humains sur la Lune.

Selon l’agence, des régions potentielles seront indiquées et « au sein de chaque région, il y a plusieurs sites d’atterrissage. Chacune des régions sélectionnées, à partir desquelles des sites d’atterrissage spécifiques peuvent être sélectionnés, présente un intérêt scientifique et a été évaluée en fonction du terrain, des communications et des conditions d’éclairage, ainsi que de la capacité à atteindre les objectifs scientifiques. La NASA s’engagera avec la communauté scientifique au sens large dans les mois à venir pour discuter des mérites de chaque région.

Vous pourrez suivre la révélation en direct via YouTube de la NASA à partir de 15h (heure de Brasilia).

Mission Artemis retour sur la lune

Artemis 3 doit enfin remettre des humains sur la Lune et une femme pour la première fois. Dans le meilleur des cas, cette partie et la plus décisive du projet devrait avoir lieu en 2025. « Nous sommes dans la dernière ligne droite », a déclaré le directeur du lancement d’Artemis I, Charlie Blackwell-Thompson, lors d’une conférence de presse confirmant la date de lancement du projet Artemis 1 pour le 29 août.

Pendant le vol Artemis 1, le vaisseau spatial Orion fera le tour de la lune pour tester les technologies dont la NASA a besoin pour soutenir le retour des astronautes sur la surface lunaire. Le vaisseau spatial transportera en son sein le mannequin « Moonikin », des satellites CubeSat et quelques expériences scientifiques.

