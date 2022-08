« Y at-il une connexion Wi-Fi? » Comment les astronautes accèdent à Internet dans l’espace

Le temps de séjour record appartient à l’Américain Mark Vande Hei et au Russe Pyotr Dubrov, qui y ont passé 355 jours. Avez-vous déjà imaginé être loin de votre famille et de vos amis pendant si longtemps, sans aucune sorte de communication avec eux ? Ce serait terrible, n’est-ce pas ?

Au grand soulagement de ceux qui doivent vivre cette expérience, l’ISS dispose depuis 2010 d’un système de connexion qui permet un accès personnel à Internet. Celui-ci a été conçu dans le but d’améliorer la qualité de vie des personnes confinées dans l’ouvrage, situé à 408 km d’altitude.

Le cosmonaute russe Sergey Ryazanskiy, ingénieur de vol pour Expedition 37, utilisant son ordinateur pour accéder à Internet sur la Station spatiale internationale en 2013. Image : NASA

Les mêmes connexions de télémétrie sont utilisées pour le contact et l’échange de données entre l’équipage et les centres de contrôle sur Terre, via des signaux satellites.

En cliquant sur un lien, par exemple, la commande est envoyée à un réseau de satellites qui orbitent autour de la Terre à plus de 35 000 km d’altitude, à proximité des satellites dits géostationnaires (qui sont stationnaires au-dessus d’un point fixe de la planète ).

Ces satellites se connectent à un réseau de serveurs au sol – le Deep Space Network – avec des installations dans l’État américain de Californie, à Madrid (Espagne) et à Canberra (Australie), qui, à leur tour, communiquent avec le Centre Johnson Space à Houston. (ETATS-UNIS). Là, un ordinateur relie la station spatiale, les satellites, les récepteurs et les installations de la NASA et Internet lui-même.