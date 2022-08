Les rats ont des problèmes neurologiques après avoir été nourris avec du soda

De nouvelles recherches sur des rats ont mesuré l’impact de la consommation de cola sur le système nerveux. Les résultats obtenus sont pour le moins inquiétants. Problèmes de mémoire, troubles cognitifs, souffrances cellulaires et déviations comportementales sont quelques-unes des conséquences observées dans le cerveau des rats ayant consommé le liquide sucré.

Ce n’est une nouvelle pour personne que ce type de boisson gazeuse regorge de sucres, d’édulcorants et d’additifs qui peuvent collaborer avec des problèmes de santé tels que le diabète, les maladies cardiaques, la carie dentaire, les complications hépatiques, entre autres.

Pour mener à bien cette étude, les chercheurs ont divisé les souris en deux groupes : celles qui consommaient quotidiennement du soda et de l’eau et celles qui ne s’hydrataient qu’avec de l’eau. Il convient de noter que les rats avaient entre 2 et 14 mois, c’est-à-dire que le système nerveux de ces animaux était encore en formation.

En soumettant les groupes à des activités quotidiennes, comme marcher dans un labyrinthe, les scientifiques ont remarqué une diminution de la capacité des rongeurs à consommer des boissons gazeuses. Compte tenu de ces données et après plus de deux mois de tests, les scientifiques ont observé que les souris présentaient des dommages au cortex frontal, responsable du contrôle des activités mentales vitales, telles que la mémoire, l’attention et le jugement. De plus, des dommages ont également été constatés à l’hippocampe, qui joue un rôle important dans la mémoire et l’apprentissage.

Et s’ils trouvaient le même résultat que la consommation de boissons gazeuses chez l’homme ?

Si, à partir de cette étude, les scientifiques reproduisent ce test chez l’homme, et que les résultats sont les mêmes, les dommages que la soude peut causer dans le cortex frontal pourraient également avoir des répercussions sur la personnalité des gens, comme un excès d’impulsivité. Dans l’hippocampe, les conséquences peuvent accentuer les maladies mentales, comme l’anxiété, la dépression, le trouble bipolaire, la schizophrénie et bien d’autres.

Dans cette recherche, les effets de la consommation à long terme de la boisson chez les jeunes rats ont été analysés, alors que chez les rats matures, c’est-à-dire les rats plus âgés et avec le système nerveux déjà formé, les implications étaient moins graves. Gardant à l’esprit qu’il n’y a toujours aucune preuve que ce résultat soit reproduit chez l’homme.

Via : Néoscope

