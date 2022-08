Découvrez le missile américain au potentiel nucléaire : Minuteman III

La récente visite du président de la Chambre des représentants des États-Unis sur l’île de Taïwan a ravivé le conflit du pays avec la Chine. En réponse, les Chinois ont effectué un exercice militaire majeur dans la région. Peu de temps après, mardi dernier (16), les États-Unis ont effectué des tests avec le Minuteman III, un puissant missile qui peut même être utilisé pour transporter des armes nucléaires.

Officiellement, le test n’était pas une réponse à la Chine. Dans un communiqué, le gouvernement américain a seulement déclaré que l’exercice était déjà prévu et a montré « l’état de préparation des forces nucléaires américaines et donne confiance dans la létalité et l’efficacité de la dissuasion nucléaire du pays ».

Quel est le potentiel de Minuteman III ?

Le Minuteman III testé aux États-Unis était à court de munitions et a parcouru plus de 6 000 kilomètres et une vitesse de plus de 28 000 km/h. L’autonomie totale de l’équipement n’est pas connue à 100% et se situe entre 9 600 et 10 000 kilomètres.

Le point fort du missile est précisément sa capacité nucléaire. Le MINUteman III peut transporter jusqu’à trois ogives à la fois. Déjà la prévision du tir est d’environ 240 mètres, de quoi garantir la destruction de toute cible marquée pour être touchée.

Ce type de missile est tiré depuis des silos : une sorte d’abri souterrain créé juste pour ça. Chris Cruise, un colonel de l’armée de l’air américaine, a qualifié ce type de lancement de « triade nucléaire » du pays, qui s’appuie toujours sur les tirs maritimes et aériens pour atteindre des cibles dans diverses parties du monde si nécessaire.

Les ogives nucléaires du Minuteman III peuvent être comprises entre 300 et 475 kilotonnes, selon les estimations. Chacun d’eux est capable de favoriser une destruction massive d’environ 800 mètres de diamètre de l’endroit touché et de provoquer des dégâts pouvant aller bien au-delà. Le potentiel de destruction d’une telle bombe couvre des villes entières.

histoire des missiles

Comme une grande partie de l’arsenal militaire américain, le Minuteman est un projet qui remonte à l’époque de la guerre froide. La première version de l’arme a été développée il y a plus de 60 ans. Il est composé de six étapes et il y en a actuellement environ 400 réparties sur des bases américaines.

Les versions produites et mises à jour depuis 1997 peuvent continuer à fonctionner, c’est-à-dire être utilisables jusqu’en 2030. Cependant, il est probable que d’autres mises à jour seront faites d’ici là pour que ce puissant arsenal fonctionne plus longtemps.

Malgré la version officielle selon laquelle le test n’est pas une réponse à un mouvement militaire d’un autre pays. L’exercice est étrange car, en avril, les États-Unis ont annulé un précédent test avec le Minuteman III en raison de la guerre entre la Russie et l’Ukraine.

