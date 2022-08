Une nouvelle méthode économise de l’énergie et aide à faire bouillir l’eau plus efficacement

Une équipe d’ingénieurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT) a récemment découvert une technique pour faire bouillir l’eau plus rapidement, économisant ainsi de l’énergie.

L’ébullition de l’eau est un phénomène largement utilisé dans l’industrie, que ce soit dans les centrales électriques, dans la production de composés chimiques ou dans les systèmes de refroidissement des systèmes électroniques, il y a donc toujours eu un grand stimulant pour rendre ce processus plus efficace.

Deux paramètres clés décrivent le processus d’ébullition de l’eau : le flux de chaleur critique et le coefficient de transfert de chaleur. Ils sont généralement indirectement proportionnels, ce qui indique que lorsque la valeur de l’un augmente, la valeur de l’autre diminue.

« Les deux paramètres sont importants », explique Song, « mais améliorer les deux paramètres ensemble est un peu délicat car ils ont des compromis intrinsèques. » Il dit que cela fonctionne comme ça « parce que si nous avons beaucoup de bulles sur la surface d’ébullition, cela indique que l’ébullition est très efficace, mais si nous avons beaucoup de bulles sur la surface, elles peuvent former un film de vapeur sur la surface d’ébullition. ” Cette couche résiste au transfert de chaleur de la surface chaude vers l’eau. « Si nous avons de la vapeur entre la surface et l’eau, cela empêche l’efficacité du transfert de chaleur et réduit la valeur du coefficient de transfert de chaleur », dit-il.

« Doodles » dans l’eau

Gardant cela à l’esprit, les auteurs d’un article publié dans la revue Advanced Materials ont découvert que la combinaison de différentes textures ajoutées à la surface de l’eau peut contribuer à l’amélioration des deux propriétés en même temps.

En ajoutant une série de cavités microscopiques à la surface d’un échantillon de H2O, les ingénieurs ont pu contrôler la formation des bulles sur cette surface, en les gardant piégées dans les cavités et en les empêchant de se propager dans un film résistant à la chaleur. Ils ont effectué une série de « rayures » de 10 micromètres de large séparées d’environ 2 millimètres pour empêcher la formation de la couche résistante à la chaleur.

Cependant, cette séparation réduit la concentration de bulles à la surface, ce qui peut réduire l’efficacité de l’ébullition. Pour compenser cet inconvénient, l’équipe a introduit un traitement de surface supplémentaire, créant de minuscules bosses et rainures à une échelle nanométrique encore plus petite. Cela augmente la surface et favorise le taux d’évaporation sous les bulles.

Bien que cela ne puisse pas être appliqué à l’acte quotidien de faire bouillir de l’eau dans nos maisons, en raison de la complexité technique du processus, cette découverte pourrait finir par apporter beaucoup de progrès à l’industrie et avoir un impact positif sur la vie – et les portefeuilles – des consommateurs.

