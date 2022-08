Des plantations sur Mars ? Des scientifiques testent une culture dans un sol similaire à celui de la planète rouge

Une intervention humaine sur Mars pourrait changer le comportement actuel de la planète. La recherche montre qu’il est possible de cultiver des aliments dans le sol pauvre en nutriments de la planète rouge. Les scientifiques ont découvert que la luzerne et les bactéries photosynthétiques peuvent promouvoir des traits qui favorisent la croissance et la durabilité de l’agriculture.

Cette technique, si elle fonctionne dans l’environnement martien, pourrait relever le défi de fournir de la nourriture aux astronautes lors de missions humaines dans l’espace, une attente croissante et très discutée ces dernières années.

Lire la suite

Les scientifiques ont décidé de faire une simulation du sol de Mars ici sur Terre. Pour cela, ils ont recherché des éléments ayant une composition proche de celle des roches volcaniques désagrégées. Étonnamment, la luzerne a bien poussé dans cette simulation, une indication positive qui a ouvert la possibilité à cette plante d’être utilisée, en poudre, comme engrais. Avec le sol enrichi de luzerne, ils ont vu pousser des navets, des radis et des laitues.