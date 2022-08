La mission SpaceX Crew-5 emmènera la première femme autochtone dans l’espace

Prévu le 29 septembre, le lancement du prochain vol habité de SpaceX vers la Station spatiale internationale (ISS) sera historique. En plus d’être la première fois qu’un vaisseau spatial Dragon aura un cosmonaute (comme on appelle les astronautes russes) parmi son équipage, la mission Crew-5 sera également la première à emmener un astronaute indigène dans l’espace.

Anna Kikina, Josh Cassada, Nicole Mann et Koichi Wakata : un Russe, un Américain, un Amérindien et un Japonais composent l’équipage de la mission SpaceX Crew-5. Image : Divulgation NASA/SpaceX

Nicole Aunapu Mann est membre de la nation Wailacki, l’une des tribus indigènes originaires du nord de la Californie. Ingénieur en mécanique et aviatrice navale, elle a servi en Irak et en Afghanistan et a enregistré plus de 2 500 heures de vol sur 25 types d’avions différents, selon le journal. Univers aujourd’hui.

Entre autres faits marquants de sa carrière à la NASA, Nicole a également participé à la construction du Space Launch System (SLS), l’énorme méga-fusée lunaire du programme Artemis, dont le premier vol est prévu fin août.

Dans une interview avec le site Pays indien aujourd’hui, elle s’est dite très émue de représenter son peuple dans l’espace. « Je pense qu’il est important que nous communiquions cela à notre communauté, afin que d’autres enfants amérindiens, s’ils pensaient que ce n’était peut-être pas une possibilité, se rendent compte que certaines de ces barrières qui existaient commencent vraiment à s’effondrer. »

C’est une réalisation qui mérite vraiment d’être célébrée, d’autant plus que la NASA a une longue histoire d’exclusion – quelque chose que l’agence a essayé de changer ces dernières années.

Preuve en est la diversité de l’équipe de 18 astronautes sélectionnés pour intégrer les missions habitées vers la Lune, composée de personnes de sexes et de nationalités différentes. Comme Nicole fait partie de cette équipe, elle a une chance de devenir la première femme de l’histoire humaine à poser le pied sur la lune.