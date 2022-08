La première image d’un trou noir prise dans l’histoire est remastérisée

Publiée en 2019, la première image réelle d’un trou noir jamais enregistrée dans l’histoire a été examinée par des astronomes pour une enquête plus approfondie, dans le but de rechercher plus d’informations sur les anneaux de lumière autour de son horizon des événements.

L'image faite du trou noir supermassif de la galaxie M87 a maintenant été remastérisée, pour comprendre l'anneau brillant et fin (couleur orange) qui l'entoure. Les lignes bleues représentent les photons éjectés lorsque le trou noir aspire la matière cosmique qui l'entoure. Lorsqu'ils sont visualisés dans la résolution d'image du télescope Event Horizon, les deux composants se confondent. Cependant, en les analysant séparément, il est possible d'isoler l'empreinte de forte gravité, permettant une enquête plus approfondie. Crédit : Broderick et al. Dans le monde scientifique, on les appelle des anneaux de photons, et ils sont le résultat de la puissante force gravitationnelle des trous noirs qui aspirent la matière cosmique qui les entoure. On pense que ces disques pourraient contenir des indices sur l'histoire de l'univers. selon le site Physique, un groupe de chercheurs dirigé par l'astrophysicien Avery Broderick de l'Université de Waterloo au Canada a utilisé des techniques d'imagerie avancées pour « remasteriser » l'image originale du trou noir supermassif dans la galaxie M87. Les résultats ont été publiés dans Le Journal Astrophysique. « Nous avons éteint les projecteurs pour voir les lucioles », a déclaré Broderick à propos du processus de remasterisation. « Nous avons pu faire quelque chose de profond pour résoudre une signature fondamentale de la gravité autour d'un trou noir. » En séparant les éléments des images, « l'environnement autour du trou noir pourrait alors être clairement révélé », explique le co-auteur de l'étude Hung-Yi Pu, professeur adjoint à l'Université normale de Taiwan. Pour ce faire, l'équipe a créé un algorithme d'imagerie et l'a utilisé dans le cadre d'analyse du télescope Event Horizon (EHT) – le télescope responsable de la capture originale – pour isoler et extraire la caractéristique d'anneau distinctive des observations originales du M87 noir trou* et détectez l'empreinte révélatrice du puissant jet jaillissant de la région. « L'approche que nous avons utilisée consistait à tirer parti de notre compréhension théorique de la façon dont ces trous noirs apparaissent pour construire un modèle personnalisé pour les données EHT », a déclaré Dominic Pesce, membre de l'équipe basée au Harvard & Smithsonian Center for Astrophysics. « Ce modèle décompose l'image reconstruite en deux éléments qui nous intéressent le plus, afin que nous puissions les étudier individuellement plutôt que mélangés. » Les découvertes offrent de nouvelles façons d'explorer ces objets mystérieux, qui résident au cœur de la plupart des galaxies, emballant une quantité incroyable de masse et d'énergie dans un petit espace. Le trou noir M87, par exemple, est deux quadrillions (qui est un deux suivi de 15 zéros) fois plus massif que la Terre.