Tigre de Tasmanie : les scientifiques veulent ressusciter des espèces australiennes disparues

Une équipe de scientifiques entreprend un projet ambitieux : « ressusciter » le tigre de Tasmanie, ou thylacine. (Thylacinus cynocephalus)un prédateur rayé qui régnait sur les plaines australiennes avant de disparaître il y a près de 100 ans.

Malgré son nom populaire, cette espèce n’était pas étroitement liée aux tigres, car ce n’était pas un félin, mais un marsupial, une subdivision de mammifères qui comprend les kangourous et les koalas. Sa caractéristique la plus importante est le fait que les femelles ont une poche externe avec des glandes mammaires où les nouveau-nés achèvent leur développement avant d’entrer dans le monde.

Le groupe de chercheurs impliqués dans le projet entend utiliser des cellules souches de l’espèce vivante la plus proche du tigre de Tasmanie, un marsupial carnivore appelé « dunnart » qui a la taille d’une souris. Ensuite, grâce au génie génétique, ils prévoient de comparer des échantillons du génome d’un fossile de thylacine et de modifier la structure génétique de l’ADN dunnart pour obtenir la composition la plus proche possible de celle du tigre de Tasmanie. Cela représenterait une percée majeure pour la technologie d’édition de gènes.

A terme, malgré la différence de taille entre les deux animaux – le thylacine était de la taille d’un coyote – les scientifiques feront jouer à une femelle dunnart le rôle de mère porteuse du tigre de Tasmanie durant les premières étapes de sa vie. Cela sera possible car tous les marsupiaux donnent naissance à des bébés aussi petits qu’un grain de riz.