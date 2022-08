Incroyable aurore capturée en photos depuis l’espace par l’ISS

La Station spatiale internationale (ISS) a pris de superbes photos d’une aurore vue de l’espace. L’acte a été fait mercredi dernier (17) et publié par l’astronaute de la NASA Bob Hines. Le phénomène est le résultat d’une tempête solaire qui a frappé la Terre cette semaine.

« Absolument GÉNIAL l’aurore aujourd’hui !!! » écrit l’astronaute dans le tweet accompagnant les photos du disque. « Merci pour la récente activité solaire qui a abouti à ces vues magnifiques », a-t-il répondu.

Le phénomène se produit près des pôles à la suite de l’envoi de particules du Soleil vers notre planète. L’énergie de ces particules est attirée par le champ magnétique terrestre et les morceaux circulent le long de lignes magnétiques près des pôles de notre planète et génèrent une lueur comme les molécules atmosphériques sont Les morceaux du soleil circulent le long de lignes magnétiques près des pôles de la Terre. planète et génèrent une lueur lorsque les molécules atmosphériques sont « frappées » par l’activité électrique.