L’énergie solaire captée dans l’espace pourrait être une alternative pour l’Europe

L’Agence spatiale européenne (ESA), un conglomérat international de 22 pays, veut envoyer des dispositifs pour capter l’énergie solaire et réduire l’impact environnemental causé sur Terre par les sources actuelles d’approvisionnement à partir de combustibles fossiles.

Selon le chef de l’ESA, l’augmentation de l’indépendance énergétique contribuera à réduire les gaz à effet de serre. L’initiative appelle à une multiplication par 200 de la capacité actuelle de transport spatial. Le directeur général de l’agence spatiale, Josef Aschbacher, a affirmé qu' »il appartiendra à l’Europe, à l’ESA et à leurs États membres de repousser les limites de la technologie pour résoudre l’un des problèmes les plus urgents pour les habitants de cette génération sur Terre ».

Pour commencer cette entreprise, l’ESA a publié des études contenant des informations techniques et programmatiques destinées aux législateurs européens. Aschbacher cherche à obtenir un soutien en Europe pour pouvoir enrôler l’alternative consistant à acquérir l’énergie solaire depuis l’espace comme clé de la décarbonisation de l’énergie. Le directeur présentera son programme Solaris au conseil d’administration de l’ESA en novembre de cette année.

S’il est approuvé, le projet devrait démarrer en 2025.

Comment fonctionne le système de récupération d’énergie ?

Les scientifiques ont l’intention d’envoyer des satellites en orbite au-dessus de l’atmosphère terrestre, à 36 000 kilomètres, pour collecter l’énergie solaire. Cette énergie sera convertie en courant et envoyée à la planète par irradiation micro-onde. Ici, ces micro-ondes seront captées par des cellules photovoltaïques ou des antennes, et converties en électricité pour un usage résidentiel ou industriel.

On estime que chaque satellite aurait une masse 10 fois supérieure à celle de la Station spatiale internationale (ISS), qui est de 450 tonnes. Le lancement des composants du satellite nécessiterait finalement des centaines ou des milliers de lancements de fusées lourdes.

Parmi les avantages de ce système figurent la faible interférence des nuages ​​et la forte incidence de la lumière du soleil. Actuellement, l’Europe consomme environ 3 000 TWh d’électricité par an. Les installations géostationnaires devraient répondre à environ un quart à un tiers de cette demande.

Selon le rapport Frazer-Nash, il est probable qu’« en utilisant la capacité projetée du transport spatial à court terme, comme le Starship de SpaceX, et les restrictions de lancement actuelles, la livraison d’un satellite, en orbite, prendrait entre 4 et 6 ans ». ”.

Critique du projet ESA

Il y a ceux qui sont contre cette initiative. Fait intéressant, le milliardaire et propriétaire de SpaceX, Elon Musk, a critiqué ce type de technologie dans l’espace. Dans une déclaration faite par Musk il y a quelques années, il a déclaré que cette idée « est la chose la plus stupide qui soit ». Il a ajouté que « si quelqu’un aimerait l’énergie solaire spatiale, ce devrait être moi. J’ai une entreprise de fusées et une entreprise d’énergie solaire. Je devrais vraiment être dedans. Mais c’est super évident que ça ne marchera pas. Ça doit être mieux que d’avoir des panneaux solaires sur Terre. Avec un panneau solaire en orbite, vous obtenez deux fois plus d’énergie solaire, mais vous devez faire une double conversion : photon à électron à photon, retour à électron. Quelle est votre efficacité de conversion ? Ça va être très difficile d’arriver même à 50 %. Ensuite, mettez cette cellule solaire sur Terre.

Dans une analyse en ligne, le physicien Casey Handmer a souligné que les coûts rendront l’énergie solaire spatiale extrêmement chère, environ trois fois plus chère que les sources d’énergie terrestres. Handmer a souligné d’autres problèmes tels que les pertes de transmission, les pertes thermiques, les coûts logistiques et une pénalité pour la technologie spatiale.

L’ESA s’attend à ce que, peut-être, la guerre en Ukraine et la pénurie de gaz naturel russe suffiront à stimuler ce projet. Il ne fait aucun doute que capter l’énergie solaire dans l’espace serait le projet le plus complet et le plus ambitieux entrepris par l’ESA. Maintenant, il ne reste plus qu’à attendre pour voir si le projet sera approuvé.

Par: Arstechnica

