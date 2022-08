Megalodon pourrait dévorer une orque en seulement cinq bouchées, révèle une étude

Un article paru ce mercredi (17) dans le magazine Avancées scientifiques décrit une étude menée par des chercheurs du Royaume-Uni, d’Afrique du Sud, d’Australie, de Suisse et des États-Unis qui apporte de nouvelles – et effrayantes – informations sur la plus grande espèce de requin qui ait jamais vécu : le mégalodon.

Le diagramme ci-dessus montre la procédure de modélisation 3D effectuée par les scientifiques pour déterminer les caractéristiques physiques et comportementales du mégalodon. Image : Jack A. Cooper et al. En combinant une modélisation numérique de pointe avec l'analyse d'un fossile rare et unique, les scientifiques ont produit la première reconstruction 3D de l'espèce, grâce à laquelle ils ont pu obtenir des informations fascinantes sur les comportements prédateurs de ce terrifiant monstre préhistorique. Éteint il y a environ trois millions d'années, le mégalodon avait un régime alimentaire qui comprenait des baleines riches en graisse jusqu'à huit mètres de long, soit la même taille moyenne qu'un épaulard moderne. Avec des dents plus grandes qu'une main humaine, il pourrait dévorer ces animaux en seulement cinq bouchées, selon la nouvelle étude. Le mégalodon avait des dents plus grandes que la main humaine, comme le montre cette photo d'une personne tenant un fossile. Image : Mark_Kostich – Les chercheurs ont pu en savoir plus sur le mode de vie et la forme physique du mégalodon en examinant les isotopes de ses dents, par exemple, ou en analysant ses proches parents. Jack Cooper, doctorant à l'Université de Swansea au Pays de Galles, est l'auteur principal de l'article. Lui et ses coauteurs ont analysé une colonne vertébrale fossilisée rare appartenant à un mégalodon mort au large des côtes belges il y a environ 18 millions d'années. Chacune des vertèbres a été mesurée et scannée, permettant la reconstruction de toute la colonne vertébrale, qui a ensuite été associée à une numérisation 3D d'un ensemble de fossiles dentaires. Pour reproduire la chair autour du squelette, ils ont utilisé des données de grands requins blancs. « Le poids est l'un des traits les plus importants de tout animal », a déclaré le co-auteur John Hutchinson, professeur au Royal Veterinary College de Londres. « Pour les animaux disparus, nous pouvons estimer la masse corporelle avec des méthodes de modélisation numérique 3D modernes, puis établir la relation entre la masse et d'autres propriétés biologiques telles que la vitesse et la consommation d'énergie. » Le mégalodon reconstruit mesurait 16 m de long, pesait plus de 61 tonnes et se déplaçait dans l'eau à 1,4 mètre par seconde (environ 5 km/h). Avec un volume d'estomac de près de 10 000, l'animal avait besoin d'un apport d'environ 98 000 kilocalories par jour. L'équipe a découvert que dévorer une seule baleine de huit mètres de long permettait au mégalodon de parcourir des milliers de kilomètres à travers les mers, sans avoir besoin de manger à nouveau pendant jusqu'à deux mois. « Ces résultats suggèrent que ce requin géant était un prédateur transocéanique superapex », a déclaré Catalina Pimiento, professeur à l'Université de Zurich en Suisse et auteur principal de l'étude. « L'extinction de ce requin géant emblématique a probablement eu un impact sur le transport mondial des nutriments et a libéré les grands cétacés d'une forte pression prédatrice. » Cette nouvelle compréhension des caractéristiques physiques et du comportement du mégalodon pourrait guider les futurs efforts de reconstruction et de recherche sur cet ancien prédateur redouté.