De nouvelles découvertes sur une créature mystérieuse sans anus soulagent les scientifiques

Appelé Saccorhytus, le petit être était doté d’une grande bouche entourée d’épines et de trous qui ont été interprétés comme des pores pour les branchies – une caractéristique précoce du groupe des Deutérostomes, dont sont issus nos ancêtres profonds.

Une analyse approfondie de fossiles vieux de 500 millions d’années en provenance de Chine a cependant montré que les trous autour de la bouche sont les bases d’épines qui se sont rompues lors de la conservation des fossiles, apportant de nouvelles informations révélatrices sur l’étrange créature.

« Certains des fossiles sont si parfaitement conservés qu’ils semblent presque vivants », explique Yunhuan Liu, professeur de paléobiologie à l’Université de Chang’an en Chine, dans un communiqué. « Saccorhytus était une bête curieuse, avec une bouche mais pas d’anus, et des anneaux complexes d’épines autour de sa cavité buccale. »

Modèle numérique 3D de Saccorhytus sous différentes perspectives, créé par des scientifiques qui ont découvert sa véritable identité. Image : Philip Donoghue et al.

« Les fossiles peuvent être assez difficiles à interpréter, et Saccorhytus ne fait pas exception. Nous avons dû utiliser un synchrotron, un type d’accélérateur de particules, comme base pour notre analyse des fossiles », a expliqué la chercheuse Emily Carlisle, de l’École des sciences de la Terre de l’Université de Bristol, en Angleterre.

Selon elle, le synchrotron fournit des rayons X très intenses qui peuvent être utilisés pour prendre des images détaillées de fossiles. « Nous avons pris des centaines d’images radiographiques sous des angles légèrement différents et utilisé un superordinateur pour créer un modèle numérique 3D des fossiles, qui révèle les minuscules caractéristiques de leurs structures internes et externes. »

Les modèles numériques ont montré que les pores autour de la bouche étaient fermés par une autre couche corporelle qui s’étend, créant les épines qui l’entourent. « Nous pensons que cela aurait aidé Saccorhytus à capturer et à manger sa proie », suggère Huaqiao Zhang de l’Institut de géologie et de paléontologie de Nanjing, co-auteur de l’étude.

Les chercheurs pensent que Saccorhytus est un Ecdysozoa, un groupe qui contient des arthropodes et des nématodes. « Nous considérons de nombreux groupes alternatifs auxquels Saccorhytus peut être lié, notamment les coraux, les anémones et les méduses qui ont également une bouche mais pas d’anus », a déclaré le professeur Philip Donoghue de l’Université de Bristol School of Earth Sciences, qui a co-dirigé l’étude.

« Pour résoudre le problème, notre analyse informatique a comparé l’anatomie de Saccorhytus avec tous les autres groupes vivants d’animaux, concluant une relation avec les arthropodes et leurs proches, le groupe auquel appartiennent les insectes, les crabes et les vers ronds », a expliqué Donoghue.

Le reclassement de la créature sans anus pourrait changer ce que l’on sait sur l’évolution du nouveau groupe

L’absence d’anus de Saccorhytus est une caractéristique intrigante de cet ancien micro-organisme. La façon dont l’organe est né – puis a disparu – contribue à notre compréhension de l’évolution des corps animaux.

Et déplacer Saccorhytus du groupe Deuterostomes vers le groupe Ecdysozoa change la direction de la recherche. Il ne s’agit plus de comprendre comment l’anus aurait émergé avec l’évolution de l’espèce, mais plutôt comment il a disparu.

« C’est un résultat vraiment inattendu car le groupe des arthropodes a un intestin, s’étendant de la bouche à l’anus. L’appartenance de Saccorhytus au groupe indique qu’il a régressé en termes d’évolution, en se passant de l’anus dont ses ancêtres auraient hérité », explique Shuhai Xiao de Virgina Tech, qui a également participé à l’étude. « Nous ne connaissons pas encore la position précise de Saccorhytus dans l’arbre de vie, mais cela peut refléter la condition ancestrale à partir de laquelle tous les membres de ce groupe diversifié ont évolué. »

