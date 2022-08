Un autre astéroïde ? Un cratère trouvé en Afrique pourrait être lié à l’extinction des dinosaures

Le géologue de l’Université Heriot Watt au Royaume-Uni, Uisdean Nicholson, a trouvé un cratère en Afrique de l’Ouest qui pourrait avoir été formé par un astéroïde il y a 66 millions d’années. Par coïncidence, à la même période que le grand météore Chicxulub a anéanti les dinosaures. Désormais, le scientifique cherche à savoir si l’apparition des cratères du Nadir, sur le continent africain, et du cratère du Yucatan, au Mexique, résultant de l’impact du Chicxulub, sont liées.

Poussé par un intérêt à comprendre l’interaction entre les plaques tectoniques qui séparaient l’Amérique du Sud et l’Afrique il y a environ 100 millions d’années, Nicholson a découvert le cratère Nadir, à environ 400 kilomètres au large des côtes de la Guinée et de la Guinée-Bissau. Il a été détecté grâce à des données sismiques captées par un chalutier, vers le fond de la mer, qui a enregistré le retour des vagues et dirigé le chercheur vers une motte de roches.

Des évaluations préliminaires indiquent que l’origine de Nadir pourrait avoir été causée par un astéroïde de 400 mètres de large, preuve confirmée par la forme du cratère, selon le scientifique principal du Lunar and Planetary Institute, David Kring. Selon les chercheurs, l’astéroïde a percuté l’océan Atlantique avec la puissance incroyable de 5 000 mégatonnes de dynamite, et aurait produit une boule de feu de 10 km de large. L’impact généré par la collision aurait créé un séisme de magnitude 7, provoquant des vagues sur la côte de l’Afrique de l’Ouest d’environ 100 km de hauteur.

Pour voir si cet événement et celui qui a tué les dinosaures sont liés, les scientifiques doivent étudier directement le cratère. De plus, un autre doute réside dans l’origine même de la formation rocheuse, comme elle n’a pas encore été forée, il est nécessaire d’extraire quelques échantillons de roches et de minéraux à la recherche de petits fragments d’astéroïdes ou de formations rocheuses résultant du choc.

Dans une interview accordée à Live Science, David Kring a déclaré que cette découverte « est très importante car nous avons si peu de cratères d’impact préservés sur Terre. Chacun que nous pouvons trouver offre une nouvelle fenêtre, de nouvelles perspectives sur les processus géologiques qui les façonnent et leurs effets sur l’évolution biologique de la Terre.

Hypothèses qui relatent les événements

L’une des hypothèses émises par les scientifiques est que l’astéroïde qui a tué les dinosaures s’est peut-être désintégré près de la Terre et a pu frapper la planète en quelques salves, heures ou jours d’intervalle. Une autre hypothèse est que les deux roches spatiales pourraient provenir du même astéroïde parent qui s’est brisé dans la ceinture d’astéroïdes et a frappé la Terre avec un groupe d’impacts sur un million ou quelques millions d’années.

Nicholson a déjà soumis une commande de forage de Nadir au Programme international de découverte de l’océan, mais ne prévoit pas commencer d’effort dans cette direction avant 2024 ou 2025, principalement parce que cette entreprise est coûteuse. Il a fallu environ une décennie aux scientifiques pour effectuer des forages en mer sur le site d’impact de Chicxulub après son identification en 1991. Seules deux expéditions de forage ont eu lieu en 30 ans sur la péninsule du Yucatan. « S’il y avait de l’argent disponible, forer dans cette structure serait très amusant », a déclaré Kring.

Via : Space.com

