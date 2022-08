« Nous y allons à fond », déclare la NASA à propos de l’enquête sur les OVNIS

Le mois dernier, le département américain de la Défense (DoD) a annoncé la création d’un bureau de suivi des objets volants non identifiés (OVNI), actuellement appelé phénomènes aériens non identifiés (UAP). Et la NASA est également engagée dans cette mission.

Image enregistrée par un avion militaire américain montrant un objet volant non identifié (OVNI). La NASA veut approfondir les investigations sur les phénomènes. Image : Département de la Défense des États-Unis L'agence a révélé qu'elle allait entamer une étude scientifique intensive de ces phénomènes, avec trois objectifs principaux : identifier et caractériser les données disponibles sur les ovnis, exposer les meilleures façons de collecter des observations à l'avenir, et déterminer comment utiliser ces données pour faire progresser notre compréhension de ces événements. . Ce mercredi (17), lors d'une audition à l'hôtel de ville de New York, il a été annoncé que les investigations seraient menées par l'astrophysicien David Spergel, président de la Simons Foundation, une organisation privée créée dans les années 1990 pour soutenir la recherche scientifique américaine. On estime que les investissements ne dépasseront pas 100 000 USD (équivalent à environ 515 000 R$) et que l'étude durera environ neuf mois, à partir d'octobre, selon le calendrier établi lors de la réunion, mais qui peut être anticipé. Lors de la même réunion, plusieurs projets de la direction des missions scientifiques (SMD) de la NASA ont été discutés. « Nous allons de l'avant à toute vapeur avec les préparatifs de l'étude sur les PAN », a déclaré Daniel Evans, administrateur adjoint adjoint pour la recherche chez SMD. « C'est très important pour nous, et nous accordons une grande priorité à cela. » Evans a déclaré que le panel d'étude sera composé de 15 à 17 personnes. « Ce sont certains des plus grands scientifiques, professionnels des données, professionnels de l'IA, experts en sécurité aérospatiale du monde, tous avec un fardeau spécifique, qui est de nous dire comment appliquer toute la science et les données aux UAP », a-t-il déclaré. L'équipe a déjà été sélectionnée, mais les noms des professionnels impliqués dépendront de l'approbation de l'administrateur de la NASA, Bill Nelson, qui n'était pas présent à l'audience. Les responsables de l'agence ont déclaré qu'ils espéraient que l'étude contribuerait à rendre la recherche sur les ovnis rigoureuse et objective. courant dominant scientifique. « La NASA est vraiment dans une position unique pour lutter contre les ovnis parce que nous savons comment utiliser les outils scientifiques et de données pour discerner ce qui pourrait se passer là-bas dans le ciel », a déclaré Evans. « Et pour être franc, aucune autre agence ne fait autant confiance au public que nous. »