La Lune et Mars sont très proches dans le ciel à l’aube ce vendredi (19) ; savoir observer

Si vous faites partie de ces passionnés de phénomènes astronomiques, l’aube de ce vendredi (19) promet un spectacle digne d’être contemplé et photographié. La Lune, dans sa phase décroissante, et notre voisin Mars seront très proches dans le ciel – un phénomène connu sous le nom de conjonction astronomique.

De plus, vers 8 heures du matin (toutes les heures mentionnées sont basées sur le fuseau horaire de Brasília), le soi-disant appliquerterme désignant la séparation apparente minimale entre deux corps dans le ciel, selon le guide d’astronomie Espace Starwalk.

Image du ciel nocturne ce vendredi (19), au moment où le duo Lune et Mars atteint le point culminant du ciel, juste avant l’aube. Image : Stellarium

Ce qui différencie les deux expressions est que, bien que le terme « conjonction » soit aussi couramment utilisé pour représenter une approximation apparente entre deux étoiles, techniquement, la conjonction astronomique ne se produit que lorsque les deux objets partagent la même ascension droite (coordonnée astronomique équivalente à longitude terrestre).

En pratique, c’est le moment où les deux étoiles et la Terre sont en parfait alignement dans le système solaire, vu d’en haut.

Au Brésil, le couple sera visible à partir de 1h du matin, atteignant une altitude de 7° au-dessus de l’horizon nord, dans la constellation du Taureau, et atteignant son point culminant dans le ciel à 6h05, quelques minutes avant de disparaître à l’aube. Ces données sont basées sur un observateur basé à São Paulo et varient relativement selon votre localisation.

Mars est la quatrième planète la plus proche du Soleil et peut-être l’une des plus importantes du ciel nocturne en raison de sa célèbre teinte rouge. La couleur est due à la présence de minéraux riches en oxyde de fer dans la poussière qui recouvre sa surface.

La Lune, quant à elle, est au milieu de sa « tournée mensuelle » à travers les planètes. Après Mars, elle sera proche de Vénus jeudi 25 et se terminera à Mercure le 29. Cette série de conjonctions se produit parce que la Lune orbite autour de la Terre dans approximativement le même plan que les planètes autour du Soleil, appelé plan écliptique.

