Cet appareil est capable de dessaler l’eau de mer et coûte moins de R$25

Avec environ 7,8 milliards d’habitants dans le monde, et seulement 1 % de l’eau potable disponible à la consommation, des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT) et de l’Université Jiao Tong de Shanghai en Chine ont mis au point un nouvel appareil capable de favoriser le dessalement de l’eau de mer. -qui représente 97% de toute l’eau de la planète- dans le but de la rendre propre à la consommation.

La technique de dessalement solaire consiste à exposer l’eau salée à la chaleur du soleil pour déclencher le processus d’évaporation, qui laissera le sel à l’état solide et l’eau à l’état de vapeur. A partir de là, cette vapeur sera condensée, c’est-à-dire qu’elle sera refroidie jusqu’à ce qu’elle revienne à l’état liquide.

Il existe déjà de nombreux appareils qui effectuent le dessalement. Cependant, le défi consiste à les rendre abordables, efficaces et aussi durables. Dans ce dernier aspect, le sel devient un obstacle majeur, car ce soluté a tendance à s’accumuler dans la mèche, structure de l’appareil chargée de « tirer » l’eau salée. Malheureusement, la mèche est très difficile à nettoyer, ce qui conduit à la remplacer de temps en temps.

Malgré ce point, la chercheuse Evelyn Wang a déclaré à MIT News que les performances de ces appareils sont très attrayantes, mais qu’elles sont « limitées en raison de leur longévité ». Avec le temps, les choses vont échouer.

Si la mèche était un problème, pour la nouvelle invention des chercheurs du MIT, elle ne le sera plus. Les scientifiques ont tout simplement aboli l’utilisation de cette structure dans leur nouvel instrument. Le nouvel appareil utilise la convection générée par gravité pour déplacer l’eau.

Deux prototypes du dispositif de dessalement solaire. Crédits : MIT

Comment fonctionne le nouvel appareil ?

Le système de convection fonctionne lorsque le liquide n’a pas une densité uniforme, comme l’eau et l’huile, par exemple. Il fonctionne de la manière suivante : lorsqu’il est mélangé, le liquide le moins dense se trouve à la surface du récipient, tandis que le plus dense se trouve au fond du même récipient. Ce même processus s’applique aux gaz (l’air chaud et moins dense monte et l’air froid et plus dense descend).

Comment fonctionne le processus de convection naturelle. Notez que l’eau salée plus dense est rapidement tirée vers le bas. Crédits : MIT

En plus de ce système, le nouveau dispositif comporte plusieurs couches. La première couche supérieure est teinte avec de l’encre noire pour attirer et retenir la chaleur du soleil et générer de la vapeur d’eau pour la collecte. Sur la couche inférieure de l’appareil, les scientifiques ont ajouté de l’eau salée. Les couches intermédiaires sont conçues pour conserver la chaleur dans la première couche du récipient et également pour permettre le passage de l’eau salée super-dense vers le fond du récipient, conformément à ce qui prône la convection naturelle.

De l’eau potable et bon marché pour ceux qui en ont besoin

On ne sait pas encore combien de temps cet instrument est capable de fonctionner, pour l’instant, il a fonctionné pendant une semaine d’affilée sans aucun signe d’accumulation de sel. Selon l’équipe du MIT, la construction de cet appareil coûte environ 4 US$ (quelque chose de l’ordre de 25 R$ en conversion directe) et peut approvisionner en eau potable une famille de quatre personnes maximum. Si sa durabilité est prouvée, il sera possible de fournir de l’eau douce aux personnes qui en ont besoin.

Via : Libre pensée

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur YouTube d’Netcost-Security ? Abonnez-vous à la chaîne !