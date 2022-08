Les arbres qui ont survécu à l’apocalypse des dinosaures sont désormais en voie de disparition

Araucaria araucaria, également connu sous le nom d’arbres à puzzle de singe, a survécu à la destruction causée par le météore fatidique qui a décimé les dinosaures, mais ils sont sur le point de succomber à cause de l’action de l’homme.

D’une hauteur d’environ 48,8 mètres, ces arbres sont capables de vivre un millénaire. Cette espèce est une rescapée de l’ère jurassique, vécue par la Terre il y a plus de 145 millions d’années, et ne pousse que le long des pentes des volcans de Patagonie au Chili et en Argentine.

Cependant, les actions effrénées des êtres humains, telles que les incendies, la déforestation, le surpâturage, l’exploitation forestière, la récolte illégale de noix et d’autres ressources naturelles compromettent de manière décisive la perpétuation des araucarias. Ces arbres, en plus de contribuer à la biodiversité locale, sont une source précieuse de nourriture pour les oiseaux et font partie du répertoire culturel des groupes autochtones.

Selon une étude réalisée, parmi les oiseaux qui profitent de la présence de ce type d’arbre figurent la perruche australe, une espèce endémique qui se nourrit des noix produites par l’araucaria ; les perroquets verts, qui y trouvent refuge et nourriture pendant l’hiver ; et les perruches en maraude, qui aident à répandre les graines de ces plantes, garantissant la survie de cette espèce en Patagonie.

Dans une interview avec CNN World, les auteurs de l’étude Gabriela Gleiser et Karina Speziale, chercheuses à l’Institut argentin de recherche sur la biodiversité et l’environnement de l’Université nationale de Comahue, ont expliqué que les oiseaux « jouent un rôle important dans la régénération des forêts d’araucaria, car les graines consommées qu’ils laissent dans le sol ne sont pas sélectionnées par les collecteurs de graines et conservent leur potentiel de germination ».

Récupération des forêts d’araucaria

Pour les scientifiques, ces animaux agissent comme des agents qui contribuent à retarder une éventuelle extinction représentée par le partage humain excessif des noix d’araucaria. Outre la consommation animale, les graines font également partie des aliments traditionnels des peuples indigènes de la communauté mapuche au Chili et en Argentine.

« La collecte de graines humaines constitue une menace majeure pour (la) reproduction énigmatique des singes dans ces populations accessibles aux humains, car les collecteurs de graines illégaux épuisent presque le pool de graines produites par les arbres », ont déclaré les scientifiques.

Face au risque que courent les araucarias, les autorités patagoniennes ont élaboré une loi qui vise à protéger cette espèce et à faire en sorte qu’elle parvienne à survivre sur les territoires des pays. La communauté mapuche travaille également à replanter ces arbres et contribue à la redécouverte de leurs anciennes pratiques ancestrales.

Via : CNN World

