Des plantations spatiales ? La société apportera une serre à la Station spatiale internationale

RedWire a conclu un accord avec le Center for the Advancement of Science in Space, qui gère les opérations de laboratoire américaines à bord de la Station spatiale internationale (ISS), pour créer la première serre commerciale dans l’espace.

La structure devrait être opérationnelle au premier semestre 2023. Un processus très ambitieux qui aura beaucoup à prouver, notamment face à une éventuelle multiplication des missions spatiales habitées et de plus en plus longues. La serre sera un test pour la croissance et la subsistance des genres dans un environnement de microgravité.

Redwire n’a pas été la proie de ce projet, car il gère également une petite chambre automatisée sur l’ISS, qui favorise la croissance des plantes, depuis 2018. Le projet est connu sous le nom d’Advanced Plant Habitat et est approuvé par la NASA.

De plus, selon le site Web de la startup, il y a « des décennies d’héritage de vol et d’innovation technologique de classe mondiale » derrière son expertise dans les serres et la culture de cultures dans des environnements difficiles.

Dans un communiqué, le responsable du projet d’étude Redwire, Dave Reed, a déclaré que les connaissances acquises favoriseront « l’amélioration de la production agricole sur Terre et permettront des recherches critiques pour la production agricole dans l’espace au profit des futurs vols spatiaux humains à long terme ». « La culture de genres complets dans l’espace sera essentielle pour les futures missions d’exploration, car les plantes fournissent de la nourriture, de l’oxygène et de la récupération d’eau », a-t-il ajouté.

On s’attend à ce que, lors du vol inaugural de la serre, le producteur de cannabis Dewey Scientific, basé à Washington, aux États-Unis, participe également. L’entreprise prévoit de cultiver du « chanvre industriel » pour une étude génétique. Le chanvre est une vieille connaissance de l’humanité, car il était utilisé dans la fabrication de tissus et de cordes. Une autre entreprise impliquée dans ce processus est Tupperware Brands, qui collaborera au développement de la distribution de nutriments.

