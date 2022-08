Artemis 1 enverra un satellite pour étudier l’astéroïde

Dans le cadre de la mission Artemis 1, qui sera lancée le 29 de ce mois, la NASA enverra un satellite cubesat à un astéroïde afin de visualiser et d’étudier sa surface. Le corps spatial en question s’appelle 2020 GE, mesure environ 18 mètres de diamètre et fait le tour du Soleil tous les 368 jours.

Le satellite NEA Scout fera du stop sur la capsule Orion et fera un passage au-dessus de la Lune avant de continuer vers le GE 2020. Une fois arrivé sur l’astéroïde en 2023, l’appareil déclenchera ses caméras pour capturer des images de la roche spatiale, analysant sa forme, ses caractéristiques de surface, sa rotation et son champ de débris.

« NEA Scout effectuera probablement le survol d’un astéroïde le plus lent de tous les temps, à une vitesse relative inférieure à 30 mètres par seconde », a déclaré Julie Castillo-Rogez, chercheuse scientifique principale de la mission. « Cela nous donnera quelques heures pour recueillir des données inestimables et nous permettra d’examiner de plus près à quoi ressemblent les astéroïdes de ce type. »

une solution créative

« La genèse de ce projet était une question : pouvons-nous utiliser un petit vaisseau spatial pour effectuer des missions dans l’espace lointain et produire de la science à faible coût ? », a déclaré Les Johnson, chercheur principal en technologie de la mission. « C’est un grand défi. Pour les missions de caractérisation d’astéroïdes, il n’y a tout simplement pas assez d’espace dans un cubesat pour les grands systèmes de propulsion et le carburant dont ils ont besoin.