Youtuber Crée Des Jambes Robotiques Pour… Un Serpent ?!

« Le serpent n’a pas de pied, le serpent n’a pas de main, comment le serpent grimpe-t-il sur le pied de citron? ». Il semble que cette fameuse vieille chanson enfantine ait enfin trouvé une réponse : le serpent peut maintenant le faire en utilisant des pattes robotiques (oui, c’est vraiment assez inhabituel).

L’idée est venue de l’ingénieur américain Allen Pan, un amoureux des serpents et « inventeur » de YouTuber. « Lorsqu’un autre animal a des pattes déformées, l’humanité s’unit pour cracher au visage de Dieu », a-t-il dit, faisant référence au fait que les prothèses sont couramment développées pour les animaux ayant des problèmes de membres.

« Mais personne n’aime assez les serpents pour leur construire des jambes de robot. Personne d’autre que moi : l’amoureux des serpents Allen Pan. J’ai construit cet animal incroyable et ce nouveau cyborg », a révélé Pan dans une vidéo intitulée « Rendre les jambes aux serpents », publiée cette semaine sur sa chaîne, qui compte plus de 1,8 million d’abonnés.

Oui, vous avez bien lu. Retour.

C’est parce que, selon une série d’études, il y a environ 100 millions d’années, ces animaux avaient des pattes arrière et avant. Et puis, au fur et à mesure de leur évolution, ils ont d’abord perdu leurs «mains». Quelque temps plus tard, il y avait les « jambes ». Et maintenant, il ne leur reste plus qu’à glisser. Cela se serait produit pour qu’ils puissent mieux nager.

Pan cite une recherche de 2014 qui a révélé que des cellules autrefois destinées à devenir les deux pattes arrière d’un serpent sont recrutées pour former l’hémipénis, une paire d’organes copulateurs généralement inversés, stockés dans le corps, qui sont exposés au moment de la reproduction au moyen d’un système érectile. tissu.

Un seul à la fois est utilisé pour l’accouplement, ce qui semble être une occasion manquée pour les pattes sacrifiées – mais l’évolution cache parfois ses mystères. Il devait y avoir une sorte d’avantage à être lisse et glissant.

Un fossile trouvé au Moyen-Orient révèle un serpent à deux pattes

Jusqu’à présent, aucune trace d’un serpent à quatre pattes n’a été trouvée dans les fouilles du monde entier. Un fossile prometteur découvert en 2015 s’est avéré être en fait un lézard.

Cependant, un fossile de serpent à deux pattes a été découvert en 1997 au Moyen-Orient. À environ 95 millions d’années, il montre de fortes pattes postérieures. Les chercheurs soupçonnent que l’ancêtre commun entre cet ancien serpent et les serpents modernes ressemblait probablement à un dragon de Komodo.