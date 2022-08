« Lâchez tout et revenez immédiatement »: le cosmonaute a reçu l’ordre d’arrêter la sortie dans l’espace

Ce mercredi (17), vers 11 heures (GMT), les cosmonautes Oleg Artemyev et Denis Matveev ont entamé une activité extravéhiculaire (EVA) sur la Station spatiale internationale (ISS), une procédure également connue sous le nom de marche dans l’espace.

Un problème de fluctuation de tension dans la batterie de la combinaison de l’un des cosmonautes a fait ordonner au contrôle de mission l’interruption de la sortie dans l’espace ce mercredi (17). Image : Télévision de la NASA

L’objectif était de poursuivre la configuration du bras robotique européen, arrivé dans le segment russe du laboratoire orbital avec le module Nauka en juillet 2021, et dont l’installation nécessite plusieurs sorties dans l’espace.

D’après le site espace.comla prévision pour ce mercredi était que l’action durerait environ six heures et demie, mais un peu plus de deux heures et dix minutes après le début du travail des cosmonautes, Artemyev a commencé à ressentir des fluctuations de tension dans sa combinaison spatiale Orlan (l’uniforme porté pendant activités extravéhiculaires).

« Lâchez tout et revenez immédiatement », a ordonné Vladimir Solovyov, ancien cosmonaute et actuel directeur de vol du segment russe de la station spatiale au contrôle de mission, exigeant qu’il retourne dans la chambre à air du module Poisk.

Selon l’officier des affaires publiques de la NASA, Rob Navias, Artemyev a ensuite connecté sa combinaison au système d’alimentation du laboratoire en orbite. Toujours selon Navias, le cosmonaute se trouvait à proximité de la chambre à air au moment où le problème a été constaté et n’était pas en danger.

Matveev, quant à lui, est resté à l’extérieur de la gare. Tous deux attendaient de nouvelles instructions, qui sont finalement arrivées vers 14h10, lorsque la sortie dans l’espace a été annulée.

