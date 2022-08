Incroyable poisson brillant dans le noir avec une capacité antigel repéré au Groenland

Lors du forage d’un iceberg au Groenland, un groupe de scientifiques est tombé sur quelque chose d’inhabituel : un poisson qui brille dans le noir grâce à une protéine antigel qui coule dans ses veines. L’espèce nouvellement découverte (Gibbus de Liparis) contient la quantité la plus élevée jamais rapportée de ce type de protéine, selon une nouvelle étude publiée dans la revue Evolutionary Bioinformatics.

Ces composés organiques fonctionnent de la même manière que les produits antigel utilisés dans les moteurs de voiture, car ils abaissent la température requise pour que certains liquides gèlent. dans le cas des protéines, elles empêchent les fluides corporels du poisson de se solidifier. O gibbus de liparis produit ces protéines et les sécrète dans votre circulation sanguine.

« Les protéines antigel adhèrent à la surface des cristaux de glace plus petits et les ralentissent ou les empêchent de se transformer en cristaux plus gros et plus dangereux », explique le co-auteur de l’étude, David Gruber. « Les poissons des pôles nord et sud ont indépendamment développé ces protéines. »

Selon la National Science Foundation, le premier enregistrement scientifique de ce type de protéine a été réalisé il y a près de 50 ans chez certains poissons de l’Antarctique.

un poisson unique

La découverte du poisson a eu lieu lors d’une expédition au Groenland réalisée en 2019 dont l’objectif était d’explorer les habitats de la icebergs. Les scientifiques pouvaient à peine le croire lorsqu’ils ont vu une lueur verte et rouge au milieu de l’eau.

« Le poisson était l’une des rares espèces de poissons qui vivaient parmi les icebergs, dans les crevasses », a déclaré Gruber. « Il était surprenant qu’un si petit poisson puisse vivre dans un environnement extrêmement froid sans geler. »

La bioluminescence est un phénomène sans précédent chez les poissons de l’Arctique, et il est extrêmement utile, car la région connaît de longues périodes d’obscurité, surtout en hiver, lorsque les jours sont très courts. Généralement, cette caractéristique se retrouve chez les poissons nageant dans des eaux plus chaudes.

En examinant plus avant les propriétés biofluorescentes de gibbus de liparis, les scientifiques ont découvert deux types différents de familles de gènes qui codent pour les protéines antigel. C’est-à-dire qu’en plus de lui permettre d’illuminer son environnement, ces gènes l’aident à l’empêcher de se transformer en bâtonnet de poisson congelé.

Cependant, au fil du temps, une question a commencé à occuper l’esprit des experts : comment ces poissons vont-ils se comporter face à l’augmentation des températures des océans en raison du réchauffement climatique ?

« En raison du réchauffement rapide des eaux de l’Arctique, ces espèces adaptées aux eaux froides devront également rivaliser avec des espèces d’eaux plus chaudes qui pourront migrer vers le nord et survivre à des latitudes plus élevées – et qui n’auront pas besoin de produire de l’antigel. protéines pour survivre dans les eaux arctiques plus chaudes », a déclaré John Sparks, également co-auteur de l’étude. « À l’avenir, les protéines antigel pourraient ne plus offrir d’avantages. »

