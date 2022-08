Les galaxies observées par James Webb se disputent le titre de plus anciennes de l’univers – mais il y a des imposteurs sur le chemin

Depuis la révélation du premier lot de données scientifiques du télescope spatial James Webb (JWST), les astronomes ont découvert de plus en plus de candidats pour la galaxie la plus éloignée jamais enregistrée. Et plus une galaxie est éloignée, plus les scientifiques se rapprochent du début de l’univers.

La galaxie CEERS-DSFG-1, observée par le télescope spatial James Webb, serait juste 220 millions d’années après le Big Bang, ce qui la place en lice pour la position de plus ancienne de l’univers. Cependant, elle peut être un imposteur. Image : J. Zavala et al.

Dans les observations de Webb, la luminescence de ces galaxies étirée par l’expansion de l’univers, résultant en des lumières bleues et ultraviolettes de jeunes étoiles chaudes, apparaît comme un faisceau infrarouge après avoir voyagé dans l’espace pendant plus de 13,5 milliards d’années.

C’est pourquoi les scientifiques ont besoin des capacités infrarouges sans précédent de l’observatoire orbital pour les voir. Les astronomes appellent cela l’effet de « décalage vers le rouge », qui plus il est grand, plus la galaxie est éloignée et, par conséquent, plus tôt dans l’histoire de l’univers ils observent.

Selon un article publié plus tôt ce mois-ci sur le serveur prépresse arxivdéjà évalué par des pairs et accepté par la revue scientifique Le Journal Astrophysiqueau moins deux de ces galaxies sont cependant des « imposteurs ».

Selon la recherche, dirigée par le scientifique Jorge Zavala, professeur adjoint de design à l’Observatoire astronomique national du Japon, un décalage vers le rouge de 17 à 18 a été déterminé pour la galaxie CEERS-DSFG-1, ce qui la place à seulement 220 millions d’années après la Big Bang et le maintient dans la course.

Cependant, l’équipe de Zavala, utilisant le télescope submillimétrique NOEMA (Northern Extended Millimeter Array) en France, a découvert que cette galaxie contient des quantités massives de poussière.

La poussière absorbe les longueurs d’onde plus courtes et plus bleues de la lumière des étoiles, laissant passer des longueurs d’onde plus longues et plus rouges, ce qui indique qu’une galaxie poussiéreuse peut imiter la rougeur d’une galaxie lointaine.

En tenant compte de cela, l’équipe a calculé un décalage vers le rouge de seulement 5 pour CEERS-DSFG-1, le mettant il y a environ 12,5 milliards d’années, soit 1,3 milliard d’années après le Big Bang – encore ancien et lointain, mais pas assez pour être un candidat pour un recordman.

La poussière interstellaire est un sous-produit du cycle de naissance et de mort des étoiles. Pour produire suffisamment de poussière pour rougir raisonnablement sa lumière, la galaxie CEERS-DSFG-1 doit produire des étoiles à raison de 150 masses solaires par an, soit 50 fois la vitesse à laquelle les étoiles se forment actuellement sur la Voie lactée.

Selon des modèles informatiques et des études antérieures, des galaxies contenant autant de poussière auraient pu exister 1,3 milliard d’années après le Big Bang, mais elles auraient été relativement rares.