Des explosions dans un trou du Soleil pourraient déclencher une tempête géomagnétique sur Terre ce jeudi (18)

Selon un communiqué publié mercredi par la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) américaine, une intense série d’explosions dans un trou coronal du Soleil pourrait déclencher une tempête géomagnétique sur Terre ce jeudi (18). .

Une série d’explosions dans un trou coronal du Soleil pourrait déclencher une tempête géomagnétique sur Terre ce jeudi (18). Image : NASA/SDO

Les trous coronaux sont des régions de la haute atmosphère du Soleil (couronne) où les lignes magnétiques sont interrompues, créant une ouverture par laquelle le vent solaire peut facilement s’échapper.

Bien qu’il appartienne à la catégorie G3 (l’une des plus faibles sur l’échelle définie par la NOAA), si le phénomène prédit se confirme, des aurores impressionnantes pourraient en conséquence se former dans les régions polaires. La tempête géomagnétique résultera des interactions entre le fort vent solaire soufflant d’une faille dans la couronne solaire et le champ magnétique terrestre.

Selon le communiqué, la tempête recevra du carburant supplémentaire de deux éjections de masse coronale (CME) qui ont éclaté de notre étoile plus tôt cette semaine et sont actuellement en route vers la planète.

Les météorologues spatiaux attendent toujours que les deux CME atteignent le satellite DSCOVR (Deep Space Climate Observatory) de la NOAA, à environ 1 million de km de la Terre en direction du Soleil, pour se faire une idée exacte de l’intensité et de la direction du champ magnétique transporté par eux.

Les éjections de masse coronales sont des éclats de plasma magnétisé qui s’échappent des taches solaires lorsque les lignes magnétiques de ces régions se brisent temporairement. Au cours de la semaine dernière, des experts en météorologie spatiale ont observé plusieurs CME émergeant du Soleil, mais la plupart d’entre eux n’étaient pas dirigés vers la Terre.

selon le site espace.com, actuellement, il y a 10 taches solaires actives dans la partie visible du Soleil, générant des éruptions et des CME. Les deux CME qui se dirigent actuellement vers la Terre ont éclaté d’une tache solaire « complexe », appelée 3078. Située au sud-ouest du Soleil, c’est la région la plus grande et la plus active du disque visible de l’étoile aujourd’hui et se compose de « points forts » et magnétiquement perturbé », a déclaré le bureau de météorologie de la NOAA dans le communiqué.

Les éruptions solaires sont des éclairs de rayonnement électromagnétique qui se propagent à la vitesse de la lumière et peuvent avoir des conséquences sur Terre, telles que la perturbation des communications radio. Selon l’intensité, ils peuvent également provoquer des pannes de courant et même détruire des satellites en orbite, comme cela s’est produit avec 40 équipements Starlink lancés par SpaceX en février de cette année.

