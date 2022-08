Les «espaces vides» de l’univers pourraient générer de l’énergie noire, selon les scientifiques

Beaucoup de gens croient en l’existence d' »espaces vides » dans l’univers, c’est-à-dire des régions où il n’y a pas de galaxies, d’étoiles et même pas de trous noirs. D’un point de vue scientifique, cependant, ce n’est pas vrai. Bien que ces sites semblent vides, ils sont constitués de gros nuages ​​de gaz et, selon une étude récente, ils pourraient générer de l’énergie noire.

L’article, publié dans Avis mensuels du Royal Astronomical Society Journalsoutient que ces termes cosmiques sont les sources de la force mystérieuse qui fait que l’univers s’étend de plus en plus vite.

Paul Sutter, astrophysicien au Flatiron Institute de New York, explique la pertinence de cette étude pour notre compréhension de l’univers :

« Qu’est-ce que les « espaces vides » ont à voir avec l’énergie noire ? D’une part, les effets de l’expansion accélérée ne se font pas sentir dans les systèmes stellaires ou les galaxies ; là, l’attraction gravitationnelle de la matière est si grande que, par exemple, ni notre propre système solaire ni la Voie lactée ne grossissent à cause de l’énergie noire. Mais comme ils sont presque complètement vides, ils peuvent masquer les effets de l’énergie noire.

Changement de paradigme

Jusque-là, les scientifiques pensaient que l’énergie noire n’était concentrée que dans ces vides spatiaux. Cependant, la nouvelle étude indique qu’il y est également produit.

Selon les chercheurs, il y a des milliards d’années, la matière était répartie assez uniformément dans l’espace, jusqu’à ce que des endroits légèrement plus grands commencent à attirer plus de matière vers eux. Le résultat a été une accumulation suffisante pour former des galaxies et d’autres amas.

D’un autre côté, cette accumulation signifiait que d’autres espaces de l’univers devenaient moins denses. Sutter explique : « À mesure que les lacunes augmentent, les parois des galaxies entre elles s’amincissent continuellement et finissent par se dissoudre, provoquant la fusion des lacunes. Au cours des prochains milliards d’années, les vides rompront la toile cosmique, laissant toute la matière isolée par le vide à des centaines de millions d’années-lumière.

Lorsque cela se produit, l’univers subit une expansion accélérée, ce qui correspond aux estimations de la production d’énergie noire.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur YouTube d’Netcost-Security ? Abonnez-vous à la chaîne !