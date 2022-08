Les astronomes capturent la danse cosmique entre les deux trous noirs supermassifs les plus proches de la Terre

Et la violente chorégraphie cosmique a commencé par une collision entre deux galaxies, il y a un milliard d’années, qui a conduit à une nouvelle galaxie résultante perturbée.

Au cœur de la galaxie géante NGC 7727, née de cette puissante rencontre, se trouvent deux monstres voraces séparés par seulement 1 600 années-lumière d’écart – chacun au cœur de leurs galaxies progénitrices respectives – qui forment le duo de trous noirs supermassifs le plus proche de la Terre. observé. .

Les deux noyaux galactiques au cœur de la galaxie NGC 7727 contiennent des trous noirs supermassifs qui finiront par fusionner. Image : ESO/Voggel et al.

Finalement, dans environ 250 millions d’années, elles entreront également en collision et fusionneront comme leurs galaxies mères, créant un trou noir supermassif encore plus colossal, selon un communiqué de l’Observatoire européen austral (ESO), qui exploite le Very Large Telescope (VLT) , situé au Chili et utilisé dans l’enquête.

Située à 89 millions d’années-lumière de notre planète, la galaxie NGC 7727 est un exemple extraordinaire et magnifique du long processus que subissent deux galaxies lorsqu’elles entrent en collision.

La force gravitationnelle de cette rencontre entraîne des traînées de poussière, de gaz et d’étoiles de chacun d’eux, les faisant tourbillonner autour de la collision tournoyante, qui détruit leurs formes, nettoie leurs traits.

Malgré la forte collision entre les galaxies et leurs trous noirs, il y a suffisamment de distance entre les étoiles appartenant à chacune d’entre elles pour leur épargner les effets destructeurs de cette fusion.

Bien que ce ne soit pas la première image d’une telle fusion galactique, elle montre NGC 7727 avec des détails sans précédent, avec même les faibles traînées de matière galactique restant de la collision enveloppant son corps principal.

Selon la déclaration de l’ESO, les deux points lumineux visibles au centre sont les noyaux des galaxies progénitrices, chacune occupée par son propre trou noir supermassif. Lorsque les deux entreront en collision, ils formeront un trou noir encore plus grand.

