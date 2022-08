La fusée la plus puissante de la NASA est enfin prête à décoller après plus d’une décennie

Ce mercredi (17) est un jour important pour la mission Artemis. La fusée Space Launch System (SLS), la plus puissante jamais développée par la NASA et censée ramener les astronautes sur la Lune, est enfin prête pour son premier vol en orbite lunaire.

Le SLS a eu plus de 10 ans de développement et doit voler pour la première fois le 29 août. La fusée et le vaisseau spatial Orion ont été transportés sur la rampe de lancement mardi dernier (16) sur Crawler-Transporter 2, l’un des deux trackers construits en 1965 pour soutenir les missions Apollo.

Fusée SLS

La mission sans pilote devrait passer 3 semaines dans l’espace, dont 6 jours en orbite rétrograde autour de la Lune. Le vaisseau spatial transportera une variété de charges utiles scientifiques pour ce vol de 42 jours autour de la Lune, ainsi que des objets curieux qui composent le soi-disant kit de vol officiel (OFK).

Image : NASA/Divulgation

Projet Artémis

Si tout se passe comme prévu, la mission Artemis 2 enverra des astronautes sur un vol qui fera le même circuit autour de la Lune en l’an 2024. Et puis, en 2025 ou 2026, la mission Artemis 3 fera enfin atterrir des astronautes près de la Lune.pôle sud lunaire. Le tout avec des maquettes de la fusée SLS.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !