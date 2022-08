Rencontrez l’astronaute de la NASA qui peut aller sur la Lune et sur Mars

Elle a 34 ans, est géologue post-doctorale, ancienne joueuse de rugby, ancienne entraîneure d’une équipe de basket-ball et travaille actuellement sur la Station spatiale internationale (ISS) en tant que membre du SpaceX Crew-4, étant la première femme noire au monde pour participer à une mission de longue durée dans le laboratoire orbital. Nous parlons de Jessica Watkins, une astronaute de la NASA qui a de bonnes chances d’inclure un autre honneur important sur son CV : aller sur la Lune ou sur Mars.

Image : NASA/Divulgation

Et dans lequel des deux monuments historiques l’Américain aimerait-il être présent ? « Ce qui vient en premier », a-t-elle répondu en riant à l’AFP, dans une interview donnée en direct de l’espace.

Très probablement, la destination sera notre satellite naturel, car les missions vers Mars sont encore très loin. Comme la carrière d’une astronaute s’étend généralement jusqu’à environ 50 ans, il n’est cependant pas impossible qu’elle atteigne les deux objectifs, ce qui, selon ses mots, la laisserait « absolument ravie ».

Contrairement aux missions Apollo, qui n’ont emmené que des astronautes masculins sur la Lune – tous blancs – avec le programme Artemis, la NASA entend être plus inclusive : en plus d’avoir des femmes, elle fera également atterrir la « première personne de couleur » sur la surface lunaire. , ce qui devrait arriver d’ici la fin de la décennie.

Il est important de noter que ce terme (parfois abrégé en PoC – personne de couleur) est utilisé aux États-Unis pour décrire toute personne qui n’est pas considérée comme blanche, comme les Afro-Américains, les Latino-Américains, les Américains d’origine asiatique et autres. Cependant, c’est une expression qui dénote du racisme institutionnel et ne devrait pas être utilisée.

Une équipe d’astronautes sélectionnés par la NASA pour les missions Artemis démontre la diversité prévue par l’agence pour le programme. Image : Artémis de la NASA – Twitter

Watkins a tout pour casser ce paradigme et, encore une fois, entrer dans l’histoire. « Ce sera une étape importante pour l’agence, pour le pays et même pour le monde », a déclaré l’astronaute, rappelant à quel point la représentation est importante. « Il est difficile de devenir ce que vous ne voyez pas. Je suis tellement reconnaissante envers ceux qui m’ont précédé, les femmes et les astronautes noirs qui m’ont ouvert la voie pour être ici aujourd’hui. C’était important pour moi. »

Mars : une vieille passion

Née à Gaithersburg, une banlieue de Washington, elle a grandi dans le Colorado et s’est spécialisée en géologie en Californie. Ses recherches de premier cycle (ce qu’on appelle au Brésil le fameux « TCC » – Achèvement des travaux de cours) ont porté sur les mécanismes des glissements de terrain sur Mars, y compris l’effet de l’activité de l’eau. Dans le cadre d’un stage postdoctoral, il a travaillé pour la NASA dans l’équipe scientifique du rover Curiosity, qui vient de terminer 10 ans d’activité sur la planète rouge.

Sa passion pour la géologie planétaire, la science qui étudie la composition et la formation des corps célestes, est née dans un cours sur l’accrétion planétaire, qui désigne le phénomène qui se produit lorsque des objets solides fusionnent pour former des corps plus grands et, finalement, des planètes.

« J’ai réalisé que c’était ce que je voulais faire pour le reste de ma vie et ce que je voulais étudier », a révélé Watkins, qui considère qu’il est « formidable » de faire « partie d’un effort qui cherche vraiment à travailler sur un autre corps planétaire. ”

esprit d’équipe

Les missions Artemis visaient à établir progressivement une présence humaine durable sur la Lune, qui pourrait servir de base pour des voyages vers Mars. En décembre 2021, la NASA a annoncé la première équipe du programme, composée de 18 des 42 astronautes actifs de l’agence. Et Watkins est sur la liste.

Officiellement, ils ont tous une chance égale d’être sélectionnés pour aller sur la Lune, bien qu’il puisse y avoir une prédilection pour les plus expérimentés. Mais le profil scientifique de Watkins peut jouer en sa faveur.

De plus, l’esprit d’équipe est également crucial, car les membres d’équipage passent beaucoup de temps confinés dans des espaces réduits. C’est aussi une caractéristique de la géologue, qui se considère comme une personne « facile à vivre » et dit avoir appris la valeur de travailler ensemble en jouant au rugby.

En d’autres termes, tout indique que Watkins sera l’une des premières femmes à marcher sur la lune, emportant également avec sa représentation noire. Plus qu’un symbole, elle veut être un stimulant pour tous ceux qui ont un grand but dans la vie. « N’ayez pas peur de rêver grand. Vous ne savez jamais quand vos rêves deviendront réalité.

