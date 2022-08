Des chercheurs disent avoir résolu le mystère de la conscience

L’un des thèmes les plus intrigants de l’humanité, la conscience, a reçu une nouvelle contribution de la communauté scientifique. Le physicien Dr. Nir Lahav et le philosophe Dr. Zakaria Nehme a publié un article dans lequel ils révèlent la relativité de ce phénomène physique très curieux.

La capacité de l’être humain à créer de la conscience est un sujet vraiment obscur, car il est lié à la subjectivité de chacun, comme la capacité de ressentir, de penser et d’être. Il est intéressant de penser que lorsque les gens sont éveillés et conscients, ils vivent et réagissent au monde et à eux-mêmes différemment que lorsqu’ils sont endormis.

La question qui demeure est : comment le cerveau crée-t-il cette expérience et quelle zone en est responsable ?

L’auteur de l’article et physicien à l’Université Bar-Ilan en Israël, le Dr. Nir Lahav commente que « notre expérience consciente ne peut pas provenir du cerveau, et en fait, ne peut provenir d’aucun processus physique ». Cette proposition casse le bon sens sur le sujet, puisque la plupart des recherches menées traitent le cerveau et l’activité cérébrale comme un point crucial de la conscience. Pour le chercheur, l’expérience consciente dans notre cerveau ne peut pas être trouvée ou réduite à une activité neuronale.

Philosophe de l’Université de Memphis, le Dr. Zakaria Nehme, et collaborateur de l’étude, affirme que « le sentiment de bonheur, par exemple, crée un schéma neuronal spécifique dans le cerveau, mais cela ne indique pas le sentiment de bonheur. [de felicidade], il le représente simplement ». C’est l’argument central qui soutient l’hypothèse de l’article. Pour eux, il n’est pas possible de réduire l’expérience consciente de ce qui est ressenti, de la personnalité ou de ce qui est pensé, dans toute activité cérébrale, alors qu’on ne peut trouver que des corrélations entre ces expériences.

La conscience comme phénomène relatif

Selon les chercheurs, ce problème devrait être affronté de manière purement physique. Lorsque l’hypothèse sur la conscience change et que l’on suppose qu’il s’agit d’un phénomène relatif, le mystère qui entoure la conscience disparaît naturellement.

Dans l’article, les auteurs développent un cadre conceptuel et mathématique qui part du point de vue que la conscience est relative. D’accord avec le médecin. Lahav, auteur principal de l’article, « ce phénomène devrait être étudié en utilisant les mêmes outils mathématiques que les physiciens utilisent pour d’autres phénomènes relativistes connus ». Par conséquent, l’analyse dépendra du point de référence de chacun, des outils et des méthodes utilisés en cours de route.

En résumé, l’article présente que différentes mesures physiques dans différents référentiels montrent des propriétés physiques différentes dans ces référentiels, même s’ils mesurent le même phénomène.

