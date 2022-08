La main bionique peut être mise à niveau à distance depuis n’importe où dans le monde

« Il y a toujours eu une association entre le fait que cette aide prothétique n’a pas vraiment aidé, créant l’événement le plus traumatisant de ma vie », a-t-elle déclaré à l’agence de presse Reuters.

Approchée par la société Covvi, basée à Leeds en Angleterre, développeur de Nexus, Jessica y a vu un défi émotionnel. « Je pense que j’étais prêt à essayer quelque chose comme ça. »

Technicien de la société Covvi testant la main robotique Nexus avec les mouvements de Jessica Smith. Image : Covvi – Publicité

Les mains bioniques convertissent les impulsions électriques des muscles du bras en mouvement alimenté par des moteurs, permettant à l’utilisateur de tenir une tasse et d’ouvrir une porte, par exemple.

Le plus gros point fort du Nexus, selon Simon Pollard, fondateur de Covvi, est l’ajout du système Bluetooth à l’appareil pour permettre aux techniciens de l’entreprise de le mettre à jour via une application. « Le fait que nous puissions modifier à distance certaines des choses que le client souhaite est une chose vraiment puissante et une première sur le marché. »

Certaines mains bioniques concurrentes peuvent également être contrôlées par des applications, mais Pollard a déclaré que la possibilité de parler à un seul appareil distingue le Nexus.