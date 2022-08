Artemis 1 : Suivre le transport SLS jusqu’à la rampe de lancement ce mardi (16)

Prévue pour être lancée le dernier lundi de ce mois (29), la mission Artemis 1 sera un vol d’essai sans pilote du complexe de véhicules Space Launch System (SLS) formé par le propulseur du même nom et la capsule Orion. Pendant le vol, le vaisseau spatial fera le tour de la Lune pour tester les technologies dont la NASA a besoin pour permettre aux humains de retourner sur la surface lunaire.

Le SLS a été transporté du VAB à la rampe de lancement pour la première fois en mars avant la première tentative de test humide. Megarocket de la mission Artemis 1 répétera le voyage ce mardi (16). Image : Télévision de la NASA

L’agence spatiale américaine a annoncé que la méga-fusée sera transportée ce mardi (16) du bâtiment d’assemblage de véhicules (VAB) à la rampe de lancement 39B au Kennedy Space Center en Floride.

Une diffusion en direct de l’événement devrait commencer à 16h00 PT, sur NASA TV, sur le site Web et sur la chaîne YouTube officielle. Selon les transferts précédents, le trajet d’un peu plus de 7 km prend généralement environ 11 heures.

Le SLS (qui mesure 98 mètres de haut et pèse 2 600 tonnes) sera transporté par le colossal Crawler-Transporter 2, l’un des deux crawlers construits en 1965 pour soutenir les missions Apollo. Ce sont deux des plus grandes machines jamais développées ; chacun mesure 40 m de long sur 34,7 m de large et pèse plus de 2 700 tonnes.

La mission Artemis 1 transportera une variété de charges utiles scientifiques pour ce vol de 42 jours autour de la Lune, ainsi que des objets curieux qui composent le soi-disant kit de vol officiel (OFK).

Si tout se passe comme prévu, la mission Artemis 2 enverra des astronautes sur un vol qui fera le même circuit autour de la Lune en l’an 2024. Et puis, en 2025 ou 2026, la mission Artemis 3 fera enfin atterrir des astronautes près de la Lune.pôle sud lunaire.