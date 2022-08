La mystérieuse croûte de glace de Moon Europa pourrait être démêlée avec des échantillons de terre

Avant la mission Clipper, qui sera menée par la NASA en 2024, les scientifiques recherchent des indices ici sur Terre sur les éventuels défis à relever lors de l’exploration d’Europe, l’une des lunes de Jupiter. Des études antérieures ont suggéré que la température, la pression et la salinité de l’océan sur cette lune sont similaires à celles trouvées sur les plates-formes de glace en Antarctique.

Jusqu’à présent, les chercheurs savent que l’étoile est recouverte d’une couche de glace. Cependant, il existe deux types de glace présents sur Terre qui peuvent se rapprocher du type trouvé sur Europe.

Une étude a été menée pour comprendre comment l’eau salée se solidifie, et ainsi aider les instruments de l’agence spatiale américaine sur la mission, qui atteindra l’une des quatre plus grosses lunes de Jupiter, en 2030.

Europe, la lune de Jupiter

L’une de ces glaces observées, connue sous le nom de frasil, se forme dans des colonnes d’eau surfondues et flotte vers la surface ; tandis que l’autre type gèle au-dessus de la plate-forme de glace formée. Frazil ne détient que 0,1% de la salinité de l’océan et, selon l’étude, pourrait être commun sur la lune Europa car la calotte glaciaire peut s’adapter à des magnitudes plus pures que les estimations précédentes.

Une déclaration publiée par l’auteur principal et chercheur à l’Institut de géophysique de l’Université du Texas, Natalie Wolfenbarger, a déclaré qu’elle s’intéresse à la salinité et à la composition de l’océan, car ces facteurs détermineront l’habitabilité potentielle de la lune ou même le type de la vie qui pourrait vivre là-bas.

La lune Europa a à peu près la taille de la lune de la Terre, et bien qu’elle ait un manteau rocheux un peu comme celui de notre planète, les scientifiques pensent que le manteau de la lune est entouré d’un océan caché d’eau et de glace entre 80 et 170 kilomètres d’épaisseur.

