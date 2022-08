Nous savons maintenant comment Omicron est reconnu par les anticorps développés contre les variantes précédentes

Les interactions moléculaires ont été décrites par une équipe de recherche italienne qui a impliqué des chercheurs de l’Institut des sciences de l’alimentation (Isa) du Cnr d’Avellino et de l’Université de Salerne.

Pourquoi Omicron est-il si hautement transmissible ? Que doit-il à sa capacité à échapper à une partie de la réponse immunitaire que nous avons développée suite à une infection par des variants viraux antérieurs ou à une vaccination ? Mais surtout, combien et quelles sont les portions du virus encore reconnues par nos anticorps ? Une réponse à ces questions vient d’une équipe de recherche italienne qui a approfondi l’étude de la protéine Spike de la variante Omicron (BA.1) du coronavirus Sars-Cov-2, en étudiant les effets des mutations qui caractérisent cette forme virale. et comment ces mêmes changements affectent la reconnaissance par les anticorps dirigés contre les variantes précédentes du virus.

L’analyse, à laquelle ont participé des chercheurs de l’Institut des sciences de l’alimentation (Isa) du Conseil national de la recherche d’Avellino et du Département de chimie et de biologie « A. Zambelli « de l’Université de Salerne, a nécessité le développement d’une procédure bioinformatique automatisée grâce à laquelle les chercheurs ont pu simuler les mutations présentes au niveau de la protéine Omicron Spike et ainsi obtenir une série de modèles d’interaction Spike-anticorps qui ont permis d’évaluer comment cette protéine virale est reconnue ou non par la réponse anticorps produite par notre corps contre les variantes précédentes du Covid.

Ainsi Omicron interagit avec des anticorps dirigés contre les anciens variants

Les travaux, détaillés dans une étude récemment publiée dans la revue scientifique Moléculesa clairement mis en évidence à quel point la reconnaissance par les anticorps est « influencé mais pas dramatiquement perturbé”Des mutations dans la protéine Spike d’Omicron. Notamment, expliquent les auteurs de l’étude, les travaux ont montré que plusieurs anticorps se développaient déjà contre les anciens variants »ils peuvent également reconnaître la protéine Spike de la variante Omicron« Bien qu’avec quelques différences concernant les interactions moléculaires qui peuvent se former.

Résidus de protéine Omicron Spike impliqués dans des interactions affectées négativement ou positivement par des mutations. en bleu, ceux impliqués principalement dans la perte d’interactions ; en orange, ceux impliqués principalement dans les interactions gagnantes ; en gris foncé, ceux impliqués également dans la perte et le gain d’interactions / Molécules

Dans l’ensemble, l’analyse a montré « un équilibre entre la perte et le gain de nouvelles interactions« Des chercheurs de premier plan pensent que les changements dans la protéine Spike d’Omicron ont »un impact globalement modeste» Sur la reconnaissance par les anticorps.

Ce qui rend Omicron plus transmissible que les variantes précédentes de Covid

L’approche développée par les chercheurs a également permis d’évaluer l’impact des mutations individuelles de la protéine Spike d’Omicron dans l’interaction avec le récepteur cellulaire ACE2 que le virus utilise pour s’accrocher aux cellules et les pénétrer. « En étudiant cette interaction, nous avons mis en évidence certaines différences par rapport à la protéine Spike des variants précédents, offrant une interprétation possible de la plus grande facilité de transmission du variant Omicron.», a expliqué Angelo Facchiano (Cnr-Isa), responsable de l’étude avec Anna Marabotti pour l’Université de Salerne. Plus précisément, cette capacité pourrait provenir d’un plus grand nombre d’interactions électrostatiques entre la protéine Spike et le récepteur ACE2, bien que leur formation ne soit pas encore entièrement comprise.

Quoi qu’il en soit, la procédure bioinformatique développée par l’équipe italienne a néanmoins permis d’obtenir les premiers résultats utiles concernant ces interactions, se proposant comme un outil qui pourra à l’avenir être efficacement mis à la disposition de la communauté scientifique dans le cas où de nouvelles variantes de préoccupation émergent. Une éventualité qui, clairement, les universitaires et nous tous espérons qu’elle n’est pas nécessaire mais qui, néanmoins, représentera une stratégie valable pour « simuler des substitutions d’acides aminés et prédire rapidement les effets en termes de capacité des défenses immunitaires offertes par les anticorps déjà présents dans notre corps à contrer toute nouvelle varianteConcluent les chercheurs.