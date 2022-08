L’Internet quantique est sur le point de devenir réalité après avoir connecté deux systèmes distants

Les technologies quantiques sont encore méconnues d’une grande partie du public. Mais son potentiel gigantesque, et encore peu exploré, attire l’attention des scientifiques. Un nouveau projet a réussi à connecter deux systèmes de mémoire quantique distants de plus de 12 kilomètres, ce qui pourrait constituer une étape importante vers la création d’un « internet quantique ».

Le concept d’un Internet quantique est similaire à celui que vous utilisez pour lire ce texte : un système qui peut connecter des appareils éloignés sur le même réseau. Cependant, dans le monde quantique, l’objectif est d’allumer des ordinateurs quantiques, pour augmenter encore la capacité de ces appareils.

Le projet « d’intrication quantique », qui reliait des ordinateurs distants de 12,5 kilomètres, a été développé par des chercheurs de l’Université des sciences et technologies de Chine et de l’Institut de technologie quantique de Jinan. La recherche était une évolution d’une étude précédente qui connectait des mémoires quantiques distantes via un câble.

« En 2020, nous avons publié un article dans lequel nous avons démontré l’intrication de deux mémoires quantiques via une liaison fibre de 50 km », a déclaré Xiao-Hui Bao, l’un des chercheurs qui a mené l’étude, à Phys.org.