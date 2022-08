Les astronautes ne peuvent pas roter dans l’espace (et cela va au-delà de l’impolitesse)￼

Les astronautes peuvent-ils roter ou péter depuis la Terre ? Considérant que ces actes font partie de la nature humaine, comment les contrôler ?

En 2018, un utilisateur de Twitter a demandé à l’ancien commandant de la Station spatiale internationale (ISS), l’astronaute canadien à la retraite Chris Hadfield, si les mots écrits sur un bouchon de soda étaient vrais : « Les astronautes ne peuvent pas roter dans l’espace ».

Vous ne pouvez pas roter dans l’espace car l’air, la nourriture et les liquides dans votre estomac flottent ensemble comme de grosses bulles. Si vous rotez, vous vomissez dans votre bouche. Alors devinez où va l’air emprisonné ? https://t.co/4ZPMY9ixVA – Chris Hadfield (@Cmdr_Hadfield) 2 novembre 2018

Hadfield a confirmé la véracité de l’information, expliquant les raisons. « Vous ne pouvez pas roter dans l’espace car l’air, la nourriture et les liquides de votre estomac flottent ensemble comme de volumineuses bulles. « Si vous rotez, vous vomissez dans votre bouche. Alors devinez où va l’air emprisonné ? »

C’est-à-dire que les astronautes peuvent roter, mais cela n’est pas recommandé en raison du manque de gravité. Ici sur Terre, lorsque nous avons des gaz piégés dans l’estomac, ils montent vers le haut car ils sont plus légers que les aliments et les sucs gastriques.

Dans l’espace, le gaz ne monte pas. Il reste mélangé à toutes les autres choses qui se trouvent dans l’estomac (comme le montre la vidéo ci-dessous, une expérience de l’ISS qui a placé un comprimé effervescent dans de l’eau colorée). Par conséquent, si le gaz est expulsé par la bouche, ce qui en sort est une sorte de mélange entre rots et vomissements.

« Quand il y a un rot dans l’espace, c’est souvent un » rot humide « , ce qui indique qu’un peu de liquide est expulsé », a expliqué l’ingénieur de la NASA Robert Frost sur la plateforme de questions-réponses en ligne Quora en 2016. « C’est comme un reflux d’acide ».

La nourriture des astronautes devrait être restreinte pour éviter les gaz

Le « débit alternatif » des gaz pose également des problèmes, car les stations spatiales sont de petits environnements fermés et, par conséquent, peuvent devenir assez puants.

Dans les années 1960, les scientifiques ont mené des expériences pour déterminer quel régime spatial produisait le moins de flatulences, car péter était considéré comme un danger dans une cabine pressurisée.

En fait, il y a une circulation d’air sur l’ISS pour empêcher les astronautes de s’étouffer avec leurs propres exhalaisons de CO2, donc les pets sont également éliminés. De toute façon, c’est évidemment assez méchant.

En conséquence, les haricots et autres aliments à forte flatulence tels que le chou et les choux de Bruxelles ont été retirés du menu de la mission spatiale, bien que les haricots verts et le brocoli soient autorisés.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !