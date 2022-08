Comment la production alimentaire mondiale serait affectée par une guerre nucléaire

Qu’arriverait-il au monde s’il y avait une guerre nucléaire ? Un groupe de scientifiques du monde entier a examiné certains scénarios qui pourraient se produire, en ce qui concerne l’approvisionnement alimentaire, après un conflit nucléaire entre des États belligérants.

Pour comprendre cette variable, les scientifiques ont délibérément ignoré les effets directs et immédiats du largage des bombes nucléaires et ont analysé le taux de mortalité généré par les pénuries alimentaires qui pourraient anéantir la population mondiale.

Pour ce faire, ils ont utilisé le modèle de système communautaire du système terrestre du National Center for Atmospheric Research pour prédire à quoi ressembleraient les conditions météorologiques face à la présence de suie et de poussière provenant des explosions. Ce modèle a été utilisé pour observer les données sur les rendements des cultures et la préservation des stocks marins, soumis aux changements de température de surface, à la lumière directe et diffuse et aux précipitations générées par les événements nucléaires.

Les résultats n’étaient pas favorables. Si 100 détonations se produisaient, environ 5 millions de tonnes métriques de particules seraient rejetées dans l’atmosphère. Les incendies de forêt catastrophiques qui ont éclaté dans les forêts de Californie en 2017 et d’Australie en 2019 ont produit 1 million de tonnes chacun.

Les conséquences sont alarmantes

Parmi les conséquences observées dans ce scénario figure une réduction de 8 % de la consommation de calories par les personnes, avec jusqu’à 255 millions d’individus succombant à la faim dans les années suivantes. C’est comme si tout le Brésil avait péri. Si des ajustements sont apportés à la façon dont les gens mangent, certaines communautés peuvent empiler davantage dans leurs assiettes, augmentant ainsi l’apport calorique jusqu’à 5 %.

À mesure que de plus en plus de bombes nucléaires sont larguées, la suie dans l’air se développe, ce qui rend encore plus difficile de trouver des moyens de mesurer les ressources alimentaires. Par conséquent, une guerre avec des milliers de bombes ajouterait 150 millions de tonnes métriques de particules et de poussières à l’atmosphère terrestre et priverait le monde des trois quarts de ses calories.