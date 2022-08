Les États-Unis testent un missile intercontinental d’une portée de près de 10 000 km

Ce mardi (16), l’armée américaine a annoncé qu’un test avait été effectué avec le Minuteman III, un type de missile balistique intercontinental (ICBM) qui fait partie du projet LGM-30 Minuteman. L’arme a une portée d’environ 10 000 km et sa vitesse atteint 7 km/s (équivalent à 24 100 km/h).

Selon l’agence de presse Reuters, la publication du test a été retardée pour éviter une escalade des tensions avec Pékin lors de la démonstration de force de la Chine organisée près de Taïwan au début du mois.

En réponse à la visite de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, dans la nation insulaire, la Chine a envoyé des dizaines d’avions et tiré des missiles réels dans le détroit de Taiwan. Considérant l’île autonome comme faisant partie de son territoire, le gouvernement chinois n’a jamais renoncé à l’usage de la force pour la garder sous contrôle.

L’essai américain « a montré l’état de préparation des forces nucléaires et donne confiance dans la létalité et l’efficacité de l’énergie nucléaire du pays », a déclaré un communiqué du Global Attack Command de l’US Air Force.

Selon le communiqué, environ 300 de ces tests ont déjà été effectués et ne représentaient pas une réponse à un événement mondial spécifique.

Fabriqué par Boeing Co., le missile à capacité nucléaire Minuteman III est essentiel à l’armement stratégique de l’armée américaine. Avec la Russie, le pays détient les plus grands arsenaux d’ogives nucléaires après la guerre froide, qui a divisé le monde pendant une grande partie du XXe siècle, opposant l’Occident à l’Union soviétique et à ses alliés.

