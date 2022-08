Découvrez quels pourraient être les « documents nucléaires » découverts par le FBI dans la maison de Donald Trump

Tel que rapporté par Apparence numérique, une opération de perquisition et de saisie au domicile de l’ancien président américain Donald Trump à Mar-a-Lago, en Floride, menée lundi dernier (8), a permis de découvrir des documents classifiés sur les armes nucléaires. C’était l’un des principaux objets recherchés par les agents du Federal Bureau of Investigation (FBI) sur les lieux.

La résidence en Floride de l’ancien président américain Donald Trump a fait l’objet d’une perquisition et d’une saisie du FBI la semaine dernière. Image : Evan El-Amin/

L’information a été publiée par le journal Le Washington Post (TWP) vendredi dernier (12), qui n’a pas révélé plus de détails sur les rôles. Le soupçon était que Trump avait pris les documents classifiés lorsqu’il avait quitté la Maison Blanche, plutôt que de les conserver aux Archives nationales. Les systèmes et plans nucléaires américains font partie des secrets les plus sensibles du pays.

Les documents nucléaires sont divisés en quatre types de fichiers

Selon une nouvelle publication du même véhicule, d’une manière générale, les communautés du renseignement et de la défense du pays ont quatre catégories différentes de fichiers qui pourraient être considérés comme des « documents nucléaires »:

Science et conception des armes nucléaires ; Les plans d’autres pays, y compris les systèmes nucléaires et le commandement des nations alliées (comme le Royaume-Uni et la France) et des adversaires (la Russie, la Chine, la Corée du Nord et l’Iran), ainsi que des pays dont les programmes nucléaires existent dans un plus gris ( Israël, Inde et Pakistan); Détails sur les armes nucléaires et les déploiements des États-Unis ; Détails sur les procédures de commandement et de contrôle nucléaire des États-Unis, connues dans le langage du Pentagone sous le nom de NC2.

Tous ces documents sont au niveau dit « Above Top Secret » – les procédures de classification de sécurité ont été codifiées pendant la guerre froide en trois niveaux standards : Confidentiel, Secret et Top Secret.

Chacun de ces niveaux comporte des degrés accrus de contrôle, de stockage et de vérifications des antécédents plus intensives.

En vertu des lois fédérales du pays, « Top Secret » (TS) est spécifiquement utilisé pour désigner « des informations ou du matériel de sécurité nationale qui nécessitent le plus haut degré de protection » et des informations qui, si elles sont divulguées, « pourraient raisonnablement causer des dommages ». la sécurité nationale ».

Les fichiers de science et de conception nucléaires, par exemple, sont étiquetés de manière unique comme « Données restreintes » (RD). Ces fichiers sont historiquement accessibles via ce que l’on appelle un Dégagement Qune vérification spéciale des antécédents et un protocole d’accès.

La désignation de données restreintes a été créée par la loi sur l’énergie atomique au début de la guerre froide et est maintenant dirigée par le ministère de l’Énergie, qui supervise les stocks et le développement des armes nucléaires du pays.