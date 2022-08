L’armée américaine perd le contrôle des satellites terrestres, mais maintient ses activités dans l’espace

L’année dernière, le département américain de la Défense a approuvé un effort visant à consolider les programmes spatiaux dans de nouvelles branches de l’armée. La livraison prévue des stations satellites terrestres, exploitées par l’armée américaine depuis des décennies, à la Force spatiale, est ce lundi (15).

La Force spatiale prendra le contrôle du Wideband Global Satcom et du Military Defence Satellite Communications System. Ils ont été construits et lancés par l’US Air Force, mais jusque-là, c’était l’armée qui contrôlait l’information trafic.

Dans un communiqué de presse, la Force spatiale a déclaré que « ce transfert marquera la première fois que toutes les fonctions de communication par satellite militaire du ministère de la Défense seront regroupées sous un seul service militaire ». Il existe plusieurs systèmes exploités par le système de communication par satellite de la défense, tels que l’EHF avancé, le MILSTAR et le système polaire amélioré.

Satellites de l’armée américaine

Le lieutenant-général Daniel Karbler, chef du Commandement de la défense spatiale et antimissile de l’armée américaine, a déclaré que l’armée cherchait de nouvelles façons d’utiliser les ressources spatiales de manière non traditionnelle, comme pour les opérations de cyberguerre et de guerre de l’information. Par ailleurs, il a souligné que « l’espace est un sport commun » et dépend donc du travail d’équipe. Il sera donc intégré dans les « composantes air, mer et terre ».

En raison de sa grande taille, l’Armée de terre est le plus grand consommateur militaire de services spatiaux, a déclaré le lieutenant général, « et nous devons conserver des capacités organiques adaptées à nos demandes, répondant à nos priorités et reflétant notre culture ».

Selon plusieurs sources consultées par SpaceNews, la Force spatiale aurait eu des négociations avec l’armée au sujet d’un éventuel transfert des stations tactiques conjointes, situées en Italie, en Corée du Sud, au Japon et au Qatar. Connues sous le nom de JTAGS, ces unités font actuellement partie de la 1ère Brigade spatiale. Ils analysent et diffusent des données infrarouges non liées à des capteurs aéroportés et fournissent une alerte précoce des lancements de missiles balistiques.

Cette situation a ouvert une brèche pour l’investissement dans d’autres activités, telles que l’amélioration des charges et des capteurs, dans le secteur spatial à l’usage exclusif de la force terrestre.

Via : SpaceNews

