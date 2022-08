De fortes doses de rayonnement peuvent frapper les astronautes sur Mars même avec un blindage

Il y a quelques mois, la NASA a détaillé ses plans pour une mission qui prévoit d’emmener deux astronautes marcher sur la surface de Mars – quelque chose d’inédit pour l’humanité et qui devrait se produire d’ici la fin de la prochaine décennie.

Selon une nouvelle étude inquiétante publiée sur le serveur prépresse arxiv – qui n’a pas encore été examiné par des pairs – les astronautes effectuant une mission habitée vers Mars, cependant, seraient probablement confrontés à des niveaux de rayonnement dévastateurs – même en portant des boucliers métalliques protecteurs.

Le niveau de radiation auquel les astronautes seraient confrontés lors de missions sur Mars serait alarmant, même avec des boucliers de protection. Image : ConceptCafé –

Selon l’article, les scientifiques ont basé leurs recherches sur la simulation d’une mission habitée de mille jours – 600 jours de temps de voyage et 400 jours à la surface de Mars.

Tel que rapporté par le site Nouveau scientifique, le travail a été motivé par l’écart entre les sexes dans la recherche sur les rayonnements spatiaux. La plupart des études sur le terrain se sont concentrées sur les corps masculins – la NASA enverra pour la première fois cette année des mannequins de test avec des anatomies féminines lors de voyages spatiaux à long terme via la mission Artemis 1.

Compte tenu de cela, les scientifiques ont inclus des modèles virtuels complets d’anatomies masculines et féminines dans leur étude. Ces modèles ont été bombardés de rayonnements simulés, tels que ceux causés par les éruptions solaires, et étudiés à l’aide d’un logiciel de suivi des particules. Les tests ont été effectués avec et sans blindage en aluminium.

En examinant l’impact de la mission simulée de mille jours sur plus de 40 parties du corps modélisées numériquement, les chercheurs ont déterminé que la plupart des organes individuels analysés contenaient des niveaux de rayonnement le long d’un sievert (Sv), l’unité utilisée pour évaluer l’impact des ionisants. rayonnement sur l’homme.

Les scientifiques préviennent que la plupart des agences spatiales du monde stipulent qu’aucun astronaute ne doit être exposé à plus d’un sievert de rayonnement pendant toute sa carrière, tandis que la NASA affirme que 0,6 sievert devrait être le maximum.

Si les résultats sont prouvés, des mesures de protection supplémentaires doivent être mises en place avant que les astronautes puissent atteindre en toute sécurité le voisin rouge tant convoité de la Terre.

