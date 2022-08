Des tonnes de poissons morts retrouvés flottant dans une rivière en Europe

Des milliers de poissons morts ont refait surface ces dernières semaines dans l’Oder, qui traverse l’Allemagne et la Pologne. Les autorités des deux pays soupçonnent que la cause de cet étrange phénomène est un déversement de matières toxiques, mais elles ne savent toujours pas de quelle sorte.

Le gouvernement allemand a signalé qu’il pourrait s’agir d’une catastrophe environnementale et a conseillé à la population de ne pas entrer en contact avec l’eau du fleuve. Steffi Lemke, ministre allemande de l’environnement, a appelé à une enquête approfondie sur le phénomène et a déclaré que les autorités étaient « à toute vapeur » à la recherche de ses causes.

Vendredi, le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, a limogé deux hauts responsables de l’environnement pour la manière dont ils ont conduit à la crise. Il a dit qu’au début, le problème était considéré comme seulement local, mais qu’il n’a pas fallu longtemps pour atteindre de grandes proportions.

Les militants rejettent ce qu’ils considèrent comme une réponse lente au problème et un manque de collaboration entre l’Allemagne et la Pologne pour résoudre le problème.