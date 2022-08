Une star renaît-elle ? Bételgeuse retrouve son éclat après la plus grande explosion jamais vue

En 2019, des astrophysiciens ont découvert que la supergéante rouge Bételgeuse, la deuxième plus grande étoile de la constellation d’Orion et l’une des dix plus brillantes parmi celles les plus proches de la Terre, atténuait de manière inhabituelle sa lumière – qui a continué à être observée tout au long de l’année 2020. .

D’après le site Ars Technicales scientifiques enquêtent toujours sur cette mystérieuse « dimming », initialement attribuée à un point froid et à un « rot » qui enveloppaient l’étoile de poussière interstellaire.

Le diagramme trace les changements de luminosité de l’étoile supergéante rouge Bételgeuse après l’éjection de masse explosive d’une grande partie de sa surface visible. Image : NASA/ESA/Elizabeth Wheatley, STScI.

Maintenant, de nouvelles observations du télescope spatial Hubble et d’autres observatoires en ont révélé plus sur l’événement qui a précédé le phénomène. Les données indiquent que Bételgeuse a subi une très forte éjection de masse de surface (SME), libérant 400 fois plus de matière que notre Soleil n’en expulse lors des éjections de masse coronale (CME), dans ce qui caractérise la plus grande explosion stellaire jamais vue.

Selon une étude publiée sur le serveur prépresse arXiv et déjà acceptée par Le Journal Astrophysiquel’ampleur de l’événement est sans précédent et suggère que les FMC et les PME sont des types d’événements distincts.

La perte de luminosité de Bételgeuse était perceptible même à l’œil nu

Bételgeuse est située à environ 700 années-lumière de notre planète. C’est une étoile ancienne qui a atteint le stade où elle brille d’un rouge intense et se dilate, avec le noyau chaud faisant face à une pression gravitationnelle ténue sur ses couches externes.

Dans cette phase, l’étoile présente un comportement similaire à un battement cardiaque, bien qu’extrêmement lent et irrégulier, au cours duquel elle traverse des périodes au cours desquelles sa surface se dilate et se contracte.

L’un de ces cycles est assez régulier et prend un peu plus de cinq ans. Un autre cycle est plus court et irrégulier, prenant jusqu’à un an et demi. Bien que les cycles soient faciles à suivre avec des télescopes au sol, ils ne provoquent pas de changements radicaux dans l’intensité lumineuse de l’étoile qui expliqueraient les changements notés lors de l’événement de gradation.

L’étoile s’est tellement estompée que la différence pouvait être vue à l’œil nu. La gradation a persisté, diminuant de 35% de la mi-février à avril 2020, déconcertant les astronomes, qui se sont demandé si c’était un signe que Bételgeuse était sur le point de devenir supernova.

L’année dernière, de nouvelles approches ont déterminé que la poussière interstellaire était le principal coupable, lié à la brève apparition d’un point froid. L’équipe de l’Observatoire européen austral (ESO) a conclu qu’une bulle de gaz avait été éjectée et poussée plus loin par la pulsation externe de l’étoile – une sorte de « rot » stellaire.

Lorsqu’un point froid entraîné par convection est apparu à la surface, la diminution de température locale était suffisante pour condenser les éléments les plus lourds (tels que le silicium) en poudre solide, formant un voile qui obscurcissait la lueur de l’étoile dans son hémisphère sud.

Cependant, selon les auteurs de l’article le plus récent, l’événement était nettement plus important qu’un simple rot stellaire. Un grand panache convectif d’un diamètre de plus d’un million de kilomètres jaillit des profondeurs de l’intérieur de la géante rouge.

Ensuite, les chocs et les pulsations qui en ont résulté ont été suffisamment puissants pour produire un SME, projetant une partie massive de la photosphère de l’étoile dans l’espace. Cela a produit le point froid recouvert par le nuage de poussière, ce qui explique la gradation.

Maintenant, le géant rouge a commencé à guérir de cet événement catastrophique. « Bételgeuse continue de faire des choses très inhabituelles maintenant ; l’intérieur est en quelque sorte rebondissant », a déclaré le co-auteur Andrea Dupree du Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, comparant l’activité à une plaque de gélatine. « Sa pulsation caractéristique s’est également arrêtée – espérons-le temporairement – peut-être parce que les cellules de convection intérieures tournent comme une machine à laver déséquilibrée alors que la photosphère entame le lent processus de reconstruction. »

Selon Dupree, il s’agit d’un phénomène totalement inconnu qui fascine les scientifiques. « Nous pouvons l’observer directement et analyser les détails de la surface de l’étoile avec Hubble. Nous observons l’évolution stellaire en temps réel.

De nouvelles observations pourraient aider les astronomes à mieux comprendre ce qui s’est passé – et ses implications pour d’autres étoiles similaires. Et en cela, le télescope spatial Webb sera extrêmement utile, car il pourra peut-être détecter l’éjecta dans la lumière infrarouge alors qu’il continue de s’éloigner de l’étoile.

