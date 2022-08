La NASA lance des lasers depuis l’espace dans les forêts ; comprendre

La mission GEDI, promue par le Goddard Space Flight Center de la NASA (agence spatiale américaine) et l’Université du Maryland, aux États-Unis, utilise un instrument de la Station spatiale internationale (ISS) pour parcourir et cartographier les zones forestières du monde entier. Parmi les principaux objectifs figurent l’étude des caractéristiques de la végétation, la prédiction de la quantité de carbone stockée par ces conglomérats d’arbres et l’impact de la déforestation dans la lutte contre le changement climatique.

GEDI est l’abréviation de Global Ecosystem Dynamics Investigation. Cette mission, en cours depuis 2019, émet des faisceaux laser qui permettent de mesurer la hauteur des arbres et la structure des forêts analysées. L’appareil désigné pour la mission est amarré dans l’un des modules de l’ISS, a la taille d’un réfrigérateur et pèse environ 500 kilogrammes.

L’un des membres de l’équipe scientifique du GEDI, le scientifique Français Adrián Pascual, expert en cartographie et gestion des écosystèmes forestiers et professeur à l’Université du Maryland, a expliqué comment se déroule la mesure. « Lorsque cette impulsion d’énergie atteint la Terre, elle frappe le premier élément qu’elle rencontre, à savoir la cime des arbres, et continue d’avancer jusqu’à ce qu’elle touche le sol. »

Illustration du fonctionnement des lasers du GEDI pour obtenir des données importantes sur les forêts. Crédits : NASA, Goddard Space Flight Center

Pour démêler la composition des forêts, les chercheurs du GEDI étudient l’évolution du schéma des ondes énergétiques captées par le laser, grâce à la technologie LIDAR, qui consiste à pointer un laser sur une surface et à mesurer le temps qu’il met pour qu’il revienne à sa source, avec il est possible de distinguer les niveaux de végétation et leur complexité structurale. Cette technologie n’est pas nouvelle et n’a jamais été testée pour surveiller les forêts.

Selon Pascual, une façon d’identifier la quantité de carbone dans les forêts est de vérifier la biomasse des arbres, environ 50% de la biomasse de l’arbre est du carbone. « Il est plus ou moins calculé qu’un arbre de taille moyenne, le plus générique qu’on puisse imaginer, retient environ 25 kg de dioxyde de carbone par an. » A partir du GEDI, on estime quel est le stock et le stockage de carbone qui existe actuellement dans toutes les forêts du monde.

Au Brésil, par exemple, poursuit le scientifique, « il y a des régions en Amazonie et dans des endroits reculés où nous ne savons pas quelle est la hauteur des arbres et comment la biomasse est distribuée ».

Les données et les cartes GEDI sont accessibles au public et sont essentielles pour que les gouvernements connaissent de manière réaliste la capacité des forêts de leur territoire à stocker du carbone et l’impact des politiques publiques qui interfèrent avec cette question, car il est également possible d’identifier les changements résultant des incendies de forêt. ou la déforestation illégale.

Préserver ou planter de nouvelles espèces ?

Les données du GEDI indiquent que la préservation des forêts matures devrait être prioritaire autant que la plantation de nouvelles espèces d’arbres. « Pour que de nombreux petits arbres remplacent le carbone qu’un très grand arbre a stocké, il faut de nombreux petits arbres, du temps, et qu’il n’y ait pas de phénomènes entre-temps, comme un abattage, un incendie ou une attaque de ravageurs », commente Pascal.

Le scientifique prévient qu’il ne faut pas tomber « dans le piège de penser que l’on peut remplacer d’importants stocks de carbone comme en Amazonie, où il y a une grande quantité de carbone stocké, par des plantations et des projets de restauration ».

L’une des limites du GEDI est la mesure du carbone sous le sol, dans les racines des arbres. Le carbone dans les forêts n’est pas seulement au-dessus du sol, on estime qu’il y en a presque le double de ce que le système laser peut prédire.

Il y a un mouvement composé de chercheurs et de représentants gouvernementaux, qui soutiennent une campagne pour prolonger la vie du GEDI dans l’espace. Flávia de Souza Mendes est l’une des scientifiques qui ne fait pas partie de la mission, mais qui utilise leurs données. Pour elle, GEDI joue un rôle crucial dans l’atténuation du changement climatique.

« Le changement climatique affectera davantage de personnes et de pays appartenant à des groupes sous-représentés et à faible revenu. Les données GEDI gratuites peuvent faire la différence en soutenant l’élaboration des politiques et la recherche dans les pays à faible revenu », déclare Mendes.

D’autre part, « le marché du carbone est très chaud en ce moment et de nombreuses entreprises émergent qui calculent le carbone stocké dans la forêt ou dans des projets de reboisement et de foresterie pour vendre des crédits carbone ».

Développer GEDI et comprendre le fonctionnement de sa technologie depuis une station spatiale a nécessité près de 20 ans de travail préalable. De nombreuses études scientifiques ont été menées par des chercheurs. Cependant, la mission ne devrait être opérationnelle que jusqu’à la fin de 2023, date à laquelle le GEDI serait remplacé par un autre instrument sur la Station spatiale internationale.

